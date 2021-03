Zarif Mendesak AS untuk Kembali ke Kesepakatan Nuklir Sebelum Pemilihan Presiden Iran Mendatang

Mohammad Javad Zarif, Iran's Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mendesak Amerika Serikat untuk segera bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran, memperingatkan bahwa pemilihan presiden Iran bulan Juni dapat mencegah kemajuan dalam pembicaraan apa pun.

Ketegangan antara Iran dan AS telah memuncak sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 pada 8 Mei 2018.“Pemerintahan yang lemah tidak akan bisa melakukan sesuatu yang serius. Dan kemudian kami akan menunggu selama hampir enam bulan. Kami tidak akan memiliki pemerintahan sebelum September, ” kata Zarif selama konferensi online dengan think-tank Pusat Kebijakan Eropa di Brussels, The Times of Israel melaporkan.“Banyak hal bisa terjadi antara sekarang dan September. Jadi sebaiknya Amerika Serikat bergerak cepat,” saran Zarif.Iran telah berulang kali menyatakan bahwa AS, yang menarik diri dari kesepakatan nuklir, harus melakukan langkah pertama untuk menebus kesalahan dan tidak boleh menetapkan prasyarat apa pun.“Kami siap untuk kembali segera setelah Amerika Serikat kembali melaksanakan kesepakatan. Sesederhana itu," kata Zarif.“Kami tidak melihat alasan untuk berbicara; kita dapat segera pergi ke implementasi dan kemudian melakukan pembicaraan," kata Zarif, juga mencatat bahwa" hingga sekarang, pemerintahan ini tidak melakukan apa pun yang berbeda dari pemerintahan Trump."Pada bulan Februari, pemerintahan Biden menyatakan minatnya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, tetapi mengatakan ingin melihat perubahan dari Tehran sebelum mencabut sanksi ekonomi yang diberlakukan di negara Timur Tengah oleh pemerintahan Trump.Namun, Iran mengatakan bahwa mereka ingin sanksi dicabut sebagai bagian dari kesepakatan untuk dibawa ke meja perundingan.Dalam penjelasan bulan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS dan Iran masih "jauh" dari kembali ke kesepakatan nuklir 2015, The Washington Post melaporkan pada saat itu.Price juga menambahkan bahwa Biden telah "sangat jelas" bahwa "jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan [kesepakatan], Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, dan kemudian kami akan menggunakannya sebagai platform untuk membangun sesuatu lebih lama dan kesepakatan yang lebih kuat yang juga menangani bidang lain yang menjadi perhatian."Pada tahun 2018, AS meninggalkan sikap damai terhadap Iran, menarik diri dari JCPOA dan menerapkan kebijakan garis keras terhadap Teheran, mendorong Iran untuk meninggalkan sebagian besar kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Pada bulan Desember, Iran mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB terhadap situs nuklirnya sebagai tanggapan atas pembunuhan fisikawan nuklir Mohsen Fakhrizadeh.Pada awal Januari, organisasi energi atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium sebesar 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow.Iran juga mengancam akan menangguhkan semua inspeksi Badan Energi Atom Internasional terhadap fasilitas nuklir negara itu sebelum 23 Februari jika sanksi AS tidak dicabut pada saat itu.Namun, setelah pembicaraan dengan pengawas internasional, Tehran setuju untuk memperpanjang inspeksi tetapi dalam kapasitas terbatas.[IT/r]