Laporan: Adik Kim Jong Un: AS Harus Hindari 'Menyebabkan Bau' Jika Ingin 'Tidur dengan Damai'

Islamtimes - Saudari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, memperingatkan pemerintah Biden pada hari Senin (15/3) bahwa mereka harus menahan diri dari "menyebabkan bau busuk" di tempat pertama jika menginginkan perdamaian, media melaporkan pada hari Senin (15/3).

Pernyataan itu muncul ketika Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Biden akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang untuk pertama kalinya akhir pekan ini, di mana mereka diharapkan untuk membahas masalah-masalah terkait program senjata nuklir Korea Utara, di antara topik-topik lainnya.Menurut koresponden Reuters Josh Smith, Kim Yo Jong juga mengecam latihan militer yang sedang berlangsung di negara tetangga Korea Selatan, memperingatkan bahwa jika Seoul "berani melakukan tindakan yang lebih provokatif, kami dapat mengambil tindakan khusus dengan dengan tegas membatalkan perjanjian militer utara-selatan.. ""Mungkin, mereka mengharapkan 'penilaian yang fleksibel' dan 'pengertian' dari kami, tetapi itu memang konyol, kurang ajar dan bodoh," kata Kim Yo Jong mengenai latihan militer tersebut.Latihan perang dan permusuhan tidak akan pernah bisa berjalan dengan dialog dan kerja sama, katanya menambahkan. Latihan militer tahunan AS-Korea Selatan dimulai Senin lalu, dilakukan dalam format pelatihan pasca komando yang disimulasikan komputer dan diperkirakan akan berlangsung hingga 18 Maret.Pyongyang telah lama menuntut Seoul dan Washington untuk menghentikan latihan militer mereka, menjelaskan mereka sebagai tanda kebijakan permusuhan AS dan penghalang normalisasi hubungan intra-Korea, serta hubungan Korea Utara dengan AS.Pada saat yang sama, Seoul mengatakan pihaknya berharap Pyongyang akan menunjukkan "pendekatan yang bijaksana dan fleksibel" terhadap latihan militer gabungan.Korea Selatan dan AS melakukan latihan militer tahunan selama musim semi dan musim panas, serta latihan kecil sepanjang tahun.Sementara itu, Penjabat Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia dan Pasifik untuk Departemen Luar Negeri Sung Kim mengatakan pekan lalu bahwa Washington akan menyelesaikan tinjauan kebijakannya terhadap Korea Utara di masa mendatang.Akhir pekan ini, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS, Antony Blinken dan Lloyd Austin, akan memulai perjalanan luar negeri besar pertama kepresidenan Joe Biden untuk memperkuat aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan.Mantan Presiden AS Donald Trump mengadakan tiga pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, namun kedua belah pihak tidak pernah mencapai terobosan dalam denuklirisasi karena kebuntuan dalam pencabutan sanksi.Negosiasi nuklir menemui jalan buntu selama KTT 2019 di Hanoi, ketika Trump baru saja keluar dari ruangan, dilaporkan tidak bersedia mencabut sanksi sejak awal.Karena kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh sanksi AS, Pyongyang mengumumkan pada akhir 2019 bahwa mereka akan melanjutkan program senjata nuklirnya dan mencoba memberikan lebih banyak tekanan pada Washington.Militer Korea Selatan mengatakan bahwa pada 2019 saja, Pyongyang melakukan total 13 uji coba rudal dan memamerkan beberapa jenis rudal balistik baru, termasuk peluncur roket ganda super besar dan rudal balistik canggih yang diluncurkan kapal selam.[IT/r]