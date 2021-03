Vatikan Menyatakan Gereja Katolik Roma Tidak Dapat Memberkati Perkawinan Sesama Jenis

Pope Francis, Vatikan.jpg

IslamTimes - Paus Fransiskus menuai kritik dari komunitas Katolik akhir tahun lalu ketika dia mengatakan bahwa "kaum homoseksual memiliki hak untuk berada dalam keluarga" karena "mereka adalah anak-anak Tuhan."

Dia juga menegaskan bahwa undang-undang serikat sipil diperlukan "agar homoseksual dapat dilindungi secara hukum."Kongregasi untuk Doktrin Iman - kantor ortodoksi Vatikan - mengeluarkan pernyataan pada hari Senin (15/3) mengklarifikasi bahwa Gereja tidak memiliki kekuatan untuk memberkati perkawinan sesama jenis, karena Tuhan "tidak dan tidak dapat memberkati dosa.""Komunitas Kristen dan para Pendetanya dipanggil untuk menyambut dengan rasa hormat dan kepekaan orang-orang dengan kecenderungan homoseksual, dan akan tahu bagaimana menemukan cara yang paling tepat, konsisten dengan ajaran Gereja, untuk mewartakan Injil secara utuh kepada mereka," catatan penjelasan.Catatan merilis bahwa Paus Francis "memberikan persetujuannya" sebelum tanggapan itu diterbitkan.Ketika selebritas, kelompok hak asasi dan netizen sehari-hari mempertimbangkan keputusan itu, banyak yang menyatakan kebingungan tentang tanggapan tersebut karena komentar Francis di masa lalu."Jika seseorang gay dan mencari Tuhan dan bersedia, siapakah saya untuk menghakimi orang itu?" Francis berkata pada tahun 2016, menceritakan kembali pernyataan terkenal yang dibuat selama konferensi pers pada tahun 2013."Saya lebih suka homoseksual mengaku, mereka tetap dekat dengan Tuhan, dan kita berdoa bersama," tambah pemimpin agama itu."Anda dapat menasihati mereka untuk berdoa, menunjukkan niat baik, menunjukkan jalan kepada mereka, dan menemani mereka di sepanjang jalan."Baru-baru ini, Francis ditampilkan dalam film dokumenter "Francesco", dan berbicara tentang perlunya mengesahkan undang-undang tentang persatuan sesama jenis. "Homoseksual memiliki hak untuk berada dalam keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga. Tidak ada yang harus dikecualikan. Yang perlu kita lakukan adalah mengesahkan undang-undang tentang serikat sipil sehingga homoseksual dapat dilindungi secara hukum, " dia berkata.Esteban Paulon, seorang aktivis LGBTQ di negara asal Francis di Argentina, mengatakan kepada Associated Press bahwa pernyataan Paus di masa lalu tentang pernikahan sesama jenis hanyalah basa-basi."Itu bukan pernyataan kelembagaan," kata Paulon, direktur eksekutif Institut Kebijakan Publik LGBT +. “Mengatakan bahwa praktik homoseksual adalah dosa membawa kita kembali 200 tahun dan mempromosikan ujaran kebencian yang sayangnya, [terutama] di Amerika Latin dan Eropa, sedang meningkat.”Artis rekaman Inggris Elton John juga mengecam Vatikan atas apa yang dia gambarkan sebagai "kemunafikan"."Bagaimana bisa Vatikan menolak untuk memberkati pernikahan gay karena mereka 'adalah dosa', namun dengan senang hati mendapat untung dari investasi jutaan di 'Rocketman' - sebuah film yang merayakan kebahagiaan yang saya temukan dari pernikahan saya dengan David ??" tanya John di Instagram dan Twitter.Artis pemenang penghargaan menikah dengan suaminya, David Furnish, pada tahun 2014.Bagaimana bisa Vatikan menolak untuk memberkati pernikahan gay karena mereka "adalah dosa", namun dengan senang hati mendapat untung dari investasi jutaan dalam "Rocketman" - sebuah film yang merayakan kebahagiaan saya yang menemukan dari pernikahan saya dengan David ?? #Munafik @ VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd - Elton John (@eltonofficial) 15 Maret 2021Menurut laporan The Daily Beast tahun 2019, Gereja menginvestasikan $ 4,5 juta dalam "Men in Black: International" dan "Rocketman", sebuah film biografi tentang kehidupan John (dan seksualitas) yang meraup $ 195 juta di box office.Namun, anggota Gereja Katolik yang lebih konservatif, seperti Presiden Liga Katolik Bill Donohue, menyambut baik pendirian Gereja yang tidak berubah."Tidak akan ada pengakuan atas ikatan atau pernikahan homoseksual oleh Gereja Katolik. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Habis cerita," kata Donohue kepada Associated Press dalam sebuah pernyataan.[IT/r]