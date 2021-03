Laporan: OPCW dan IAEA Kehilangan Kompetensi karena Mereka Berada di Bawah Tekanan Eksternal untuk 'Mengubah Fakta'

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons [OPCW].jpg

IslamTimes - Awal bulan ini, Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vassily Nebenzia mengatakan negara-negara Barat mencoba mencabut hak-hak pemerintah Suriah di OPCW, karena mereka menggunakan kasus senjata kimia terhadap Suriah sebagai instrumen untuk menghukum apa yang dianggap negara-negara Barat "otoritas tidak diinginkan" di Damaskus.

Lawrence Wilkerson, mantan kepala staf Menteri Luar Negeri AS Colin Powell, berpendapat bahwa badan-badan internasional, seperti Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), kadang-kadang ditekan oleh beberapa negara untuk "mengubah fakta" sehubungan dengan penyelidikannya dari dugaan serangan kimia di kota Douma, Suriah pada tahun 2018.Pernyataan ini mengikuti laporan Courage Foundation baru-baru ini, di mana dinyatakan bahwa OPCW telah "menghindari" kekhawatiran tentang penyelidikan yang diperdebatkan atas dugaan serangan kimia, menuduh badan tersebut mendukung temuan yang "tidak berdasar atau mungkin dimanipulasi"."Salah satu teknik favorit kepemimpinan organisasi, ketika organisasi mereka dituduh melakukan penyimpangan atau kesalahan, adalah dengan membuka serangan terhadap para penuduh mereka. Ini terutama benar ketika semua atau beberapa penuduh berasal dari dalam jajaran organisasi itu sendiri, seperti halnya kasus-kasus pada insiden ini di OPCW.Di Amerika, kami menyebut penuduh seperti itu "pelapor" dan seharusnya memiliki undang-undang untuk melindungi mereka; tetapi undang-undang tersebut jarang berfungsi dengan baik," kata Wilkerson dalam sebuah wawancara dengan Press TV.Menurut laporan tersebut, Wilkerson yang juga pernah menjadi kolonel Angkatan Darat AS mengakui bahwa tekanan seperti itu lazim dilakukan pada organisasi internasional.“Dalam kasus investigasi OPCW atas dugaan serangan senjata kimia di Douma, Suriah pada April 2018, tampaknya ada lebih banyak bukti aktual di pihak pelapor daripada kepemimpinan OPCW. Ini bukan pertama kalinya organisasi internasional / Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti OPCW ditekan oleh salah satu anggota Perm-Five DK PBB untuk "mengubah fakta" agar sesuai dengan keinginan anggota,” lanjutnya. .Tekanan eksternal, tambah Wilkerson, merupakan faktor yang melemahkan profesionalisme organisasi seperti OPCW.“Saya pikir ketika OPCW beroperasi dengan cara yang kurang lebih tidak kontroversial - misalnya, ketika membantu Angkatan Darat AS dan lainnya untuk menghancurkan lebih dari 600 metrik ton senjata kimia dari Suriah pada tahun 2014 - dia beroperasi secara profesional dan yang kompeten," katanya."Namun, ketika organisasi seperti IAEA atau OPCW berada di bawah tekanan kuat dari satu atau lebih anggota Perm-5 dari DK PBB - terutama AS, China, atau Rusia - mereka terkadang tunduk pada tekanan itu dan dengan demikian kurang kompeten dan kurang profesional. "Dia mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadap pemerintah negara Timur Tengah itu dimotivasi oleh keinginan lama untuk menggulingkan Presiden Bashar Assad dan melakukan "perubahan rezim" di Suriah.“Negara-negara barat tertentu - yang dipimpin oleh AS - memiliki minat yang kuat untuk membuat Presiden Suriah Bashar al-Assad tampak seperti seorang tiran yang tindakannya di dalam Suriah terhadap sejumlah rakyatnya sendiri menjamin pemecatannya dari kekuasaan - dengan kata lain, perubahan rezim di Syria. Para pemimpin di negara-negara barat ini di masa lalu telah menekan badan-badan seperti OPCW untuk memberikan temuan yang lebih sesuai dengan tujuan kebijakan para pemimpin ini daripada dengan fakta aktual di lapangan. Saya yakin itulah yang terjadi dengan serangan 7 April,” Wilkerson menyimpulkan.OPCW menyimpulkan bahwa pemerintah Suriah telah menjatuhkan dua tabung gas di daerah sipil Douma dari sebuah pesawat dan klorin kemungkinan besar digunakan dalam dugaan serangan April 2018 di kota itu, yang terletak di pinggiran timur laut ibu kota Suriah.Hal ini menyebabkan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris Raya meluncurkan serangan rudal ke sasaran Suriah.Namun, pada akhir September tahun lalu, Ian Henderson, mantan penyelidik utama di OPCW, mengatakan laporan akhir dari Misi Pencari Fakta (FFM) menjadi tuduhan bahwa pemerintah Suriah telah menjatuhkan dua tabung gas di daerah sipil Duma dari sebuah pesawat tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.Menurut Henderson, semua bukti menunjukkan bahwa silinder ditempatkan di sana secara manual dan, mengingat daerah tersebut tidak dikuasai oleh Damaskus pada saat itu, kemungkinan besar oleh pemberontak anti-pemerintah.Henderson menghadapi tekanan dari pimpinan OPCW dan akhirnya dipecat, dan laporan akhir OPCW tidak menyebutkan temuannya.Baik Suriah dan Rusia mengatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh militan lokal dan kelompok White Helmets - kelompok terkait pemberontak yang menyebut dirinya sebagai pasukan penyelamat sukarela dan yang memberikan data kepada OPCW.Pemerintah Suriah dan Rusia menuduh kelompok itu mendukung teroris dan melakukan provokasi yang melibatkan senjata kimia yang bertujuan membenarkan potensi intervensi asing.Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vassily Nebenzia telah berulang kali menuduh OPCW melakukan bias, menambahkan bahwa negara-negara Barat menggunakan kasus senjata kimia terhadap Suriah sebagai instrumen untuk menghukum apa yang mereka anggap sebagai "otoritas yang tidak diinginkan" di Damaskus.[IT/r]