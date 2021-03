Pangkalan Militer Irak di Utara Baghdad Diserang Roket

Balad airbase Baghdad, Irak.jpg

IslamTimes - Pangkalan Balad angkatan udara Irak telah menjadi sasaran dua roket, seorang sumber di pasukan keamanan Irak mengatakan kepada Sputnik pada hari Senin (15/3).

Pangkalan itu diserahkan kepada Angkatan Udara Irak pada 2011 setelah penarikan AS dari negara itu. Sebelumnya, serangan roket serupa terjadi pada akhir Februari yang dilaporkan menyebabkan dua karyawan terluka."Dua roket menghantam pangkalan udara Balad di utara Baghdad," kata sumber itu.Pangkalan udara Balad, yang menampung tentara dan kontraktor AS, terletak sekitar 50 mil (80,4 kilometer) di utara ibu kota Irak, Baghdad.Menurut media UEA, sebanyak tujuh roket ditembakkan ke pangkalan udara tersebut.Foto-foto dari lokasi tumbukan roket di salah satu rumah sipil di dekat Pangkalan Udara Balad, utara Baghdad. 📸 @SecMedCell pic.twitter.com/q7s29W0GMY - Status-6 (@ Archer83Able) 15 Maret 2021Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Pada akhir Februari, tiga roket menghantam pangkalan dan melukai dua karyawan.Instalasi militer adalah Pangkalan Angkatan Udara Irak yang terletak sekitar 64 kilometer di utara ibu kota Baghdad.Mayoritas pasukan AS telah ditarik dari pangkalan di tengah meningkatnya ketegangan AS-Iran dalam beberapa pekan terakhir.[IT/r]