Netanyahu Dikabarkan Membatalkan Acara Kampanye Karena Ancaman Jihad Islam

Benjamin Netanyahu- Israeli Prime Minister.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (15/3) telah membatalkan penampilan kampanye pada menit terakhir menyusul ancaman oleh kelompok Perlawanan Jihad Islam Palestina, media Zionis Israel melaporkan.

The Times of Israel melaporkan penonton yang berkumpul di kota Ashkelon sudah menunggu politisi selama beberapa jam ketika acara dibatalkan.Netanyahu memang muncul di acara tersebut melalui telekonferensi dan meminta maaf karena tidak muncul.PM Israel mengatakan dia tidak dapat menghadiri acara tersebut karena alasan yang tidak dapat dia uraikan.Menurut Channel 12 setempat, rekan-rekannya menyalahkan "diskusi kebijakan" atas pembatalan tersebut. Namun, tak lama sebelum acara tersebut dibatalkan, Jihad Islam merilis video ancaman yang menunjukkan anggotanya sedang mempersiapkan serangan terhadap entitas Zionis.Rekaman itu menggambarkan mujahidin bertopeng mengangkut roket di terowongan dan kemudian roket ditembakkan ke wilayah pendudukan.Video tersebut diakhiri dengan Netanyahu yang dikawal dari acara kampanye pada tahun 2019 oleh pejabat keamanan karena serangan roket.“Kamu lupa”, baca keterangan video yang dikutip oleh The Times of Israel. Jihad Islam telah berjanji untuk membalas dendam pada rezim pendudukan atas kematian tiga nelayan Gaza yang tewas dalam ledakan.Kelompok mujahidin mengatakan ledakan itu disebabkan oleh pesawat nir awak Zionis Israel.Netanyahu dua kali dilarikan dari panggung oleh pengawal selama penampilan kampanye pada tahun 2019, menodai reputasinya ketika politisi tersebut mencoba untuk mempromosikan prestasinya dalam keamanan.Perkembangan itu terjadi seminggu sebelum Zionis Israel menuju tempat pemungutan suara untuk memberikan suara dalam pemilihan legislatif, yang keempat dalam dua tahun.[IT/r]