Dokumen Hubungan AS Dengan al-Qaeda Di Yaman Diterbitkan

Untuk pertama kalinya, Yaman telah merilis dokumen yang menunjukkan kerjasama pemerintah Yaman yang dulu dengan CIA, yang membuktikan hubungan antara AS dan al-Qaeda.Angkatan Bersenjata Yaman, Selasa, merilis dokumen baru tentang keberadaan dan pangkalan militer AS di Yaman dan hubungan antara pemerintah "Ali Abdullah Saleh" (mantan Presiden Yaman) dan dinas intelijen AS.Pada hari yang sama, saluran TV Yaman, Almasirah, menyiarkan dokumen rahasia tentang kontak dan pembicaraan antara mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan Central Intelligence Agency (CIA).Menurut Almasirah, dokumen tersebut menunjukkan penyerahan penuh pemerintahan Ali Abdullah Saleh ke AS.Dalam pernyataannya, Angkatan Bersenjata Yaman menyadap percakapan telepon antara "Ali Abdullah Saleh" dan "George Tenet", mantan Direktur Pusat Intelijen untuk Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA).Salah satu perbincangan juga merujuk pada hubungan langsung antara CIA dan teroris al-Qaeda serta kerja sama pejabat pemerintah Abdullah Saleh dalam membentuk koneksi tersebut.Dalam percakapan ini, Kepala CIA mendesak pemerintah Yaman untuk melepaskan elemen al-Qaeda (yang berafiliasi dengan AS) yang ditangkap dalam ledakan di kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS, USS Cole.(IT/TGM)