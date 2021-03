Rabiei: Iran Berhasil Menggagalkan Perjuangan Dan Plot AS 

IslamTimes- Juru bicara pemerintah mencatat bahwa pemerintah dan rakyat mengalami tahun yang relatif sulit, menambahkan, "Dampak sanksi dan perang ekonomi mencapai puncaknya tahun ini."

Juru Bicara Pemerintah Ali Rabiei mengatakan Republik Islam telah menang dalam menangkal plot jahat Amerika Serikat terhadap bangsa Iran.Berbicara dalam konferensi pers terakhir tahun Iran saat ini (berakhir pada 20 Maret) pada hari Selasa, Rabiei menunjuk pada tantangan pandemi virus korona dan terorisme ekonomi AS yang diciptakan untuk negara Iran dalam satu tahun terakhir.Dia berkata, "Tidak hanya Amerika Serikat gagal untuk mengisolasi dan melemahkan Iran [dalam satu tahun terakhir], tetapi kami, di sisi lain, berhasil membawa Washington ke isolasi moral dan kecaman hukum di arena internasional, seperti sesi dari Majelis Umum PBB dan Mahkamah Internasional di Den Haag. "Juru bicara pemerintah mencatat bahwa pemerintah dan rakyat mengalami tahun yang relatif sulit, menambahkan, "Dampak sanksi dan perang ekonomi mencapai puncaknya tahun ini."Dia berkata, "Pemerintah sangat menyadari bahwa perang ekonomi dan hubungannya dengan pandemi virus korona telah memberikan banyak tekanan pada banyak orang dan melakukan yang terbaik untuk meringankan tantangan tersebut sebanyak mungkin."Rabiei menunjukkan, "Hari ini, kita dapat mengatakan bahwa semua upaya simpatisan yang mencari keruntuhan pembentukan Iran dan kehancuran kehidupan warga akan segera berakhir."Dia menegaskan, pemerintah telah melakukan segala daya untuk melawan dampak COVID-19 di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat."Kami telah membuat langkah besar dalam kebijakan luar negeri selama setahun terakhir," katanya, menambahkan, "Kami tidak hanya mengalahkan tekanan rezim AS yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kami juga telah berdiri teguh di jalur ini dan akan melanjutkan langkah kami."Juru bicara pemerintah menambahkan, "Kami yakin bahwa dalam beberapa bulan mendatang, pemerintah AS tidak akan punya pilihan selain tunduk pada proses perdamaian global dan mengakhiri tekanan terhadap Iran."Rabiei sekali lagi mengulangi seruan Iran pada semua negara kawasan untuk upaya kolektif untuk mengamankan perdamaian dan persahabatan dan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bersahabat.(IT/TGM)