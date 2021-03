AS Harus Menghentikan Pengepungan Perang Saudi, Untuk Menyiapkan Panggung Bagi Proses Politik

IslamTimes- Abdul-Salam mengatakan sebuah proses politik dapat mencapai sukses hanya jika bebas dari paksaan, menambahkan, "Kami tahu AS sangat menyadari apa yang dapat [benar-benar] berkontribusi pada pemulihan perdamaian di Yaman," tetapi pernyataannya yang menyesatkan dan tidak bijaksana menunjukkan Washington tidak ingin hal seperti itu terjadi.

Juru bicara gerakan Houthi Ansarullah Yaman mengatakan pemerintah AS tidak tulus dalam seruannya untuk pemulihan perdamaian di negara itu, menekankan bahwa Washington harus membuat penjajah yang dipimpin Saudi mengakhiri agresi dan pengepungan mereka terhadap Yaman untuk menyiapkan panggung yang nyata, yaitu proses politik.“Tidak dapat diterima bagi [Amerika Serikat] untuk meneriakkan slogan hak asasi manusia dan menyatakan keprihatinan atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Yaman sebagai akibat dari agresi dan pengepungan [yang dipimpin Saudi], dan kemudian membuatnya (masalah kemanusiaan ) tunduk pada tawar-menawar militer dan politik, ”tulis Mohammed Abdul-Salam dalam sebuah posting yang diterbitkan di halaman Twitter-nya pada hari SeninDia menanggapi komentar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tentang mendukung apa yang dia gambarkan sebagai Yaman yang bebas dari pengaruh asing.Selama percakapan telepon dengan utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, Blinken mengklaim bahwa "Amerika Serikat mendukung Yaman yang bersatu dan stabil yang bebas dari pengaruh asing, dan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik tersebut," menurut Departemen Luar Negeri AS.Washington berencana untuk "menghidupkan kembali upaya diplomatik" untuk mengakhiri perang di Yaman, jelasnya.Abdul-Salam mengatakan sebuah proses politik dapat mencapai sukses hanya jika bebas dari paksaan, menambahkan, "Kami tahu AS sangat menyadari apa yang dapat [benar-benar] berkontribusi pada pemulihan perdamaian di Yaman," tetapi pernyataannya yang menyesatkan dan tidak bijaksana menunjukkan Washington tidak ingin hal seperti itu terjadi.Juru bicara Ansarullah mengatakan, “posisi kami defensif. AS harus terlebih dahulu mewajibkan para penyerang untuk menghentikan agresi mereka dan mencabut blokade terhadap Yaman ”untuk menyiapkan panggung bagi proses politik yang nyata.(IT/TGM)