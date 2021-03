Para Imam Katolik Berikrar untuk Memberkati Pernikahan Sesama Jenis, Terlepas dari Pernyataan Vatikan

Catholic priests pledge to bless same-sex marriages, despite Vatican statement.jpg

IslamTimes - Pada hari Senin (15/3), kantor ortodoksi Vatikan mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi bahwa Gereja Katolik Roma tidak dapat memberkati perwakinan sesama jenis, karena Tuhan "tidak dan tidak dapat memberkati dosa."

Sementara banyak kaum konservatif memuji sikap Gereja yang tidak berubah, beberapa anggota komunitas Katolik mendorong Vatikan untuk mengambil posisi yang lebih progresif.Parish Priests Initiative, sebuah kelompok Katolik yang berbasis di Austria yang dipimpin oleh Pastor Helmut Schueller, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan anggotanya "sangat terkejut" dengan rilis 15 Maret Gereja Katolik Roma, yang telah disetujui oleh Paus Francis sebelum diterbitkan."Kami anggota Parish Priests Initiative sangat terkejut dengan dekrit Romawi baru yang melarang pemberkatan pasangan sesama jenis. Ini kambuh ke masa-masa yang kami harap dapat diatasi dengan Paus Fransiskus," pernyataan kelompok itu, seperti dilansir Reuters."Kami akan - dalam solidaritas dengan begitu banyak - tidak menolak pasangan yang penuh kasih di masa depan yang meminta untuk merayakan berkat Tuhan, yang mereka alami setiap hari, juga dalam kebaktian."Parish Priests Initiative terdiri dari lebih dari 350 anggota dari Gereja resmi dan memiliki sekitar 3.000 pendukung awam, menurut Reuters.Schuller, yang adalah mantan wakil uskup agung Wina Kardinal Christoph Schoenborn, dilucuti gelarnya oleh Gereja pada tahun 2012.Sementara inisiatif tersebut mendapat dukungan dari para imam baik di AS dan Eropa, itu juga dikritik karena menyerukan Vatikan untuk menghapus selibat imamat.Banyak anggota kelompok juga mengadvokasi penahbisan perempuan. Kelompok dan individu tambahan dari 1,3 miliar anggota Gereja Katolik Roma telah menyatakan bahwa jika Vatikan gagal memodernisasi pendekatannya terhadap persatuan sesama jenis, maka umat Katolik awam harus turun tangan."Jika para pendeta dan pendeta tidak lagi merasa mereka dapat melakukan pemberkatan seperti itu, umat awam Katolik akan turun tangan dan melakukan ritual mereka sendiri," Francis DeBernardo, direktur eksekutif New Ways Ministry - sebuah gereja yang mengadvokasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender Katolik, mengatakan kepada Associated Press pada hari Senin.Robert Shine, direktur asosiasi kementerian, menerbitkan op-ed pada hari Selasa di mana dia mengecam pernyataan Vatikan sebagai produk dari "logika yang salah arah.""Tampaknya para pemimpin gereja belum mempelajari pelajaran sederhana: Anda tidak bisa begitu saja memerintahkan umat untuk berhenti berbicara tentang topik yang diperdebatkan," tulis Shine."Pendekatan ini tidak berhasil dengan kontrasepsi pada tahun 1960-an, atau dengan diskusi tentang pendeta wanita pada tahun 1990-an, dan tidak akan berhasil sekarang."[IT/r]