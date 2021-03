Zarif Kecam Campur Tangan AS di Timur Tengah, Serukan Tetangga untuk Berkolaborasi demi Keamanan Regional

Mohammad Javad Zarif, FM Iran.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada hari Selasa (16/3) mengecam campur tangan AS di Timur Tengah serta sanksi AS terhadap Iran selama pandemi COVID-19 yang mematikan.

Sanksi AS terhadap Iran sebagai tanggapan atas program nuklir negara itu telah mencegah rakyat Iran mendapatkan akses ke impor kemanusiaan, seperti obat-obatan penting untuk penyakit seperti epilepsi dan kanker."[Perang] ekonomi AS melawan Iran memiliki konsekuensi, termasuk rintangan dalam memerangi pandemi virus korona di Iran," kata Zarif selama Forum Dialog Tehran Internasional kedua, di mana dia bergabung dengan rekan-rekan Turki dan Afghanistan, Press TV melaporkan.Menurut laporan Human Rights Watch, sanksi AS terhadap Iran, ditambah dengan depresiasi tajam mata uang Iran, rial, memiliki "efek merusak pada jutaan pasien" yang mengandalkan obat-obatan esensial dan peralatan medis dari luar Iran.Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga mengecam sanksi sepihak terhadap Iran, menyatakan dukungan untuk pemulihan Washington atas kesepakatan nuklir Iran 2015.“Kita bisa mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama di wilayah kita,” tandasnya.Menteri Luar Negeri Afghanistan Hanif Atmar juga memperingatkan tentang ancaman keamanan di Afghanistan, memperingatkan bahwa negara itu tidak boleh menjadi tempat berkembang biak bagi teroris.Dalam pidatonya, Zarif juga menuduh AS menghabiskan miliaran dolar untuk industri militernya untuk mencampuri urusan Timur Tengah.Dia juga menyerukan dialog di antara negara-negara kawasan untuk mencegah campur tangan luar oleh AS, mencatat bahwa "Iran siap untuk mengadakan pembicaraan dengan semua tetangganya" mengenai keamanan kawasan.Iran telah lama menganjurkan agar perdamaian dibangun di kawasan itu tanpa intervensi dari pasukan asing.Inisiatif Hormuz Peace Endeavour (HOPE) Iran diungkapkan Iran pada Sidang Umum Persatuan Nasional ke-74 pada 2019.Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk membangun keamanan di Timur Tengah, termasuk di Teluk Persia, Selat Hormuz dan Lautan Oman, dengan bantuan semua negara di kawasan.[IT/r]