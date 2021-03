ADL Melaporkan Agitasi Supremasi Kulit Putih Hampir Berlipat Dua pada Tahun 2020

Proud Boys.jpg

IslamTimes - Sementara sebuah laporan baru oleh Anti-Defamation League (ADL) meminta perhatian pada peningkatan dramatis dalam penyebaran ide-ide supremasi kulit putih dalam beberapa tahun terakhir, kelompok tersebut tidak memasukkan katalog serangan rasis terhadap orang Asia-Amerika bersama dengan anti-Semitisme dan rasis anti-kulit hitam.

Pusat Ekstremisme LSM Yahudi mengatakan pada hari Rabu (17/3) bahwa mereka telah membuat katalog 5.125 kasus di mana pesan rasis, anti-Semit, anti-LGBTQ dan pesan kebencian lainnya disebarkan menggunakan selebaran, poster, dan metode serupa lainnya pada tahun 2020.Setahun sebelumnya, kelompok tersebut menghitung 2.724 instans, dan pada 2018, hanya 1.187 instans.ADL dengan cermat melacak upaya propaganda dari berbagai kelompok, mencatat pemasok terbesar adalah Front Patriot, Asosiasi Warisan Eropa New Jersey, dan Klub Sosial Nasionalis, yang bersama-sama menyumbang 92% dari total. 8% sisanya terdiri dari sejumlah besar kelompok supremasi kulit putih dan neo-Nazi.Beberapa slogan paling umum yang terlihat termasuk "Better Dead Than Red," "Reclaim America," "Black Crimes Matter," dan beberapa slogan lainnya yang mencakup berbagai penghinaan.Kelompok itu juga membuat katalog 56 acara supremasi kulit putih, sekitar seperempat lebih sedikit dari pada tahun 2019 dan sebagian besar adalah flash mob, bukan acara yang diumumkan secara publik.[IT/r]