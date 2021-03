Putin ke Biden: Tetaplah Sehat!

Vladimir Putin, Russian President.jpg

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin telah membahas pernyataan kontroversial Joe Biden tentang dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2020, yang secara pribadi menentangnya.

“Mengenai pernyataan rekan Amerika saya, kami benar-benar, seperti yang dia katakan, kenal secara pribadi. Apa yang akan saya jawab padanya? Saya akan memberitahunya: tetaplah sehat! Saya berharap dia sehat,” kata Putin, menekankan bahwa dia tidak bercanda atau bersikap ironis.Dia juga mencatat bahwa orang selalu memproyeksikan kepada orang lain apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri. “Ada banyak peristiwa sulit, dramatis, dan berdarah dalam sejarah setiap bangsa. Tetapi ketika kita menilai orang lain, ketika kita menilai negara bagian lain, orang lain, kita selalu bercermin. Kami selalu melihat diri kami di sana,” kata Putin.Menurut presiden, kelas pemerintahan Amerika dibentuk pada zaman penaklukan benua oleh orang Eropa, “yang terkait dengan pemusnahan penduduk lokal, ini adalah genosida langsung suku-suku Indian”.Putin menekankan bahwa AS harus mempertimbangkan kepentingan Rusia. “Para pemimpin AS dan AS pada umumnya berusaha untuk memiliki hubungan tertentu dengan kami, tetapi hanya di bidang yang menjadi kepentingan mereka sendiri dan hanya pada kondisi mereka. Meskipun mereka mengira kami sama, kami adalah orang yang berbeda. Kami memiliki kode genetik, budaya, dan moral yang berbeda… Mereka harus hidup dengan itu terlepas dari semua upaya untuk menghalangi perkembangan kami. Terlepas dari sanksi dan penghinaan, mereka harus hidup dengan itu,” kata Putin.Pernyataan itu muncul setelah Rusia mengundang Duta Besar untuk AS Anatoly Antonov kembali ke Moskow untuk berkonsultasi "guna menganalisis apa yang perlu dilakukan dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat".Langkah itu disebabkan oleh laporan intel AS yang tidak diklasifikasikan yang mengklaim Presiden Putin telah mengizinkan "operasi pengaruh" untuk melemahkan kandidat Demokrat saat itu Biden selama pemilihan 2020.Menurut laporan media, AS mungkin akan memberlakukan sanksi baru ke Rusia atas dugaan campur tangan tersebut pada awal minggu depan.[IT/r]