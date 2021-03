Iran Akan Atasi Pandemi, Sanksi AS Di Tahun Baru

IslamTimes- Merujuk pada penyebaran virus corona dalam satu tahun terakhir, Zarif menggarisbawahi bahwa kekuatan terbesar sekalipun pun rentan terhadap virus tak kasat mata yang telah menjadi tantangan bersama bagi masyarakat manusia.

Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan harapan bahwa bangsa Iran akan mengatasi sanksi AS dan pandemi COVID-19 di tahun kalender mendatang yang dimulai pada 21 Maret.Mohammad Javad Zarif mengucapkan selamat kepada semua orang Iran tentang kedatangan tahun kalender Iran yang akan datang (mulai 21 Maret) dalam sebuah pesan pada hari Kamis.Merujuk pada penyebaran virus corona dalam satu tahun terakhir, Zarif menggarisbawahi bahwa kekuatan terbesar sekalipun pun rentan terhadap virus tak kasat mata yang telah menjadi tantangan bersama bagi masyarakat manusia.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Republik Islam memiliki lebih banyak kesulitan untuk mengatasi pandemi karena sanksi ilegal AS, menambahkan bahwa negara-negara Iran tidak menyerah dalam mengatasi tantangan dengan solidaritas.Dia lebih lanjut mengungkapkan harapan bahwa rakyat Iran akan mengatasi sanksi AS dan pandemi virus corona dengan kesabaran dan pengorbanan mereka.“Hari pertama Musim Semi telah dirayakan selama lebih dari 3000 tahun di dataran tinggi Iran & wilayah peradaban Persia yang lebih luas.Norouz, awal Tahun Baru kami — Abad Baru tahun ini — berarti "Hari Baru".Mari kita hadirkan Hari Baru. Selamat Norouz untuk semua, "Zarif menambahkan dalam tweetnya.(IT/TGM)