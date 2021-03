Rencana Gencatan Senjata Yang Diusulkan AS Untuk Yaman Tidak Menawarkan Hal Baru

IslamTimes- “Pemerintahan Biden mengikuti kebijakan yang sama seperti yang dilakukan mantan presiden [AS] Donald Trump. Amerika Serikat belum menawarkan rencana baru untuk perdamaian di Yaman. Washington lebih baik mempresentasikan, melalui Oman, rencana lama untuk penyelesaian konflik [Yaman]

Juru bicara gerakan Houthi Ansarullah Yaman, Mohammed Abdul-Salam, mengatakan rencana yang diusulkan AS untuk gencatan senjata nasional di negara Arab yang dilanda konflik tidak menawarkan sesuatu yang baru, menekankan bahwa kebijakan pemerintahan baru Presiden AS Joe Bidemn tidak jauh berbeda dengan pendahulunya Donald Trump.“Pemerintahan Biden mengikuti kebijakan yang sama seperti yang dilakukan mantan presiden [AS] Donald Trump. Amerika Serikat belum menawarkan rencana baru untuk perdamaian di Yaman. Washington lebih baik mempresentasikan, melalui Oman, rencana lama untuk penyelesaian konflik [Yaman], ”kata Abdul-Salam dalam wawancara dengan jaringan berita televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar dan berbahasa Arab pada Rabu malam.Dia mencatat bahwa rencana gencatan senjata AS bukanlah hal baru karena proposal serupa telah diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.(IT/TGM)