Pasukan AS di Suriah Dikabarkan Mendatangkan Konvoi Militer 40 Kendaraan Dari Irak

US Military Convoy Enters Hasakah in Northeast Syria from Iraq.jpg

IslamTimes - Pasukan Amerika tetap berada di Republik Arab meskipun mantan Presiden Donald Trump berulang kali berjanji untuk menarik mereka sepenuhnya. Sebaliknya, AS telah meninggalkan kemungkinan kecil untuk "menjaga minyak" meskipun tidak memiliki dasar hukum untuk penempatan di Suriah.

Pasukan AS yang dikerahkan di Suriah telah membawa konvoi baru dari wilayah Irak melalui penyeberangan perbatasan al-Walid secara ilegal, kantor berita SANA melaporkan, mengutip sumber-sumber lokal yang tidak disebutkan namanya.Menurut kantor berita tersebut, konvoi tersebut terdiri dari sekitar 40 truk disertai dengan kendaraan lapis baja militer.Sumber SANA mengklaim konvoi itu mengangkut senjata, amunisi, "bahan logistik", dan kontainer lemari es dari Irak ke pangkalan militer mereka di dekat bandara Kharab al-Jeir di provinsi Hasaka.Ini bukan pertama kalinya pada tahun 2021 pasukan AS dilaporkan mengorganisir konvoi untuk mengangkut peralatan dan persenjataan dari Irak ke pos-pos militer mereka di Suriah.Pasukan Amerika melanjutkan penempatan mereka di provinsi timur negara itu, meskipun tidak memiliki dasar hukum untuk kegiatan mereka, tanpa undangan dari Damaskus atau mandat Dewan Keamanan PBB.Mantan Presiden AS Donald Trump dua kali berjanji untuk mengakhiri penempatan, tetapi kedua kali itu dia meninggalkan kemungkinan yang lebih kecil.Dia memotivasi keputusan tersebut dengan kebutuhan untuk "menjaga minyak" dari jangkauan sisa-sisa kelompok teroris, meskipun mayoritas dari mereka terkonsentrasi di provinsi Idlib.Damaskus telah berulang kali mengutuk penempatan pasukan AS sebagai ilegal dan hanya bertujuan untuk mencuri sumber daya nasional negara itu, khususnya minyak dari provinsi timur yang kaya minyak mentah.Rusia dan Iran telah mendukung tuduhan Suriah dan juga menuntut agar Washington menarik pasukannya dari negara yang berdaulat itu.[IT/r]