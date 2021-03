Laporan: Biden Pertimbangkan Mempertahankan Pasukan AS di Afghanistan Hingga November

US army soldiers in the Khogyani district in the eastern province of Nangarhar.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan apakah akan memperpanjang penempatan pasukan AS di Afghanistan hingga November, daripada menarik semua personel pada batas waktu 1 Mei, NBC News melaporkan Kamis (18/3), mengutip dua pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Secara resmi, tim Presiden Joe Biden belum membuat keputusan akhir apakah akan memenuhi kesepakatan yang dinegosiasikan mantan Presiden Donald Trump dengan Taliban dan menarik sisa 2.500 tentara pada 1 Mei.Biden sebenarnya menentang upaya para pemimpin Pentagon untuk mempertahankan tentara Amerika di Afghanistan setelah 1 Mei, tetapi mereka berhasil membujuknya untuk mempertimbangkan perpanjangan itu, kata laporan itu.Menurut salah satu pejabat yang mengetahui diskusi baru-baru ini, "Biden ingin keluar," kata salah satu pejabat yang mengetahui diskusi baru-baru ini.Dia menjelaskan bahwa Departemen Pertahanan telah bersikeras bahwa Taliban tidak menjunjung ketentuan perjanjian, mencirikan kasus tersebut sebagai "Lihat, Anda memiliki ini sekarang, Tuan Presiden, dan kami tidak dapat menjamin Anda apa yang akan terjadi jika kita hanya dengan cepat menarik semua orang keluar. "Seorang pejabat kedua mengatakan sebenarnya ada beberapa opsi di atas meja, termasuk penarikan pada atau mendekati 1 Mei, mempertahankan pasukan tanpa batas waktu, atau untuk jangka waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh Biden."Keputusan ada di tangan presiden," orang itu menambahkan. CNN juga melaporkan bahwa sementara belum ada keputusan akhir yang dibuat sejauh ini, Amerika Serikat ingin agar gerakan Taliban menyetujui perpanjangan itu.Awal pekan ini, Presiden Joe Biden mengatakan penarikan penuh dari Afghanistan dimungkinkan tetapi akan "touhgh" untuk melakukannya pada batas waktu 1 Mei seperti yang disepakati dalam kesepakatan dengan Taliban.Sementara para pejabat AS telah menyatakan keprihatinan bahwa kekerasan dari Taliban terhadap pasukan Afghanistan masih terlalu tinggi, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa "perjanjian Doha harus dilaksanakan."Dalam surat bocor yang ditujukan kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Ghani bahwa AS sedang mempertimbangkan apakah akan menarik pasukan paling lambat 1 Mei.Blinken mengatakan AS tidak mengesampingkan opsi apa pun untuk membangun perdamaian antara Kabul dan Taliban.Ini dilaporkan termasuk kesepakatan yang direvisi untuk pengurangan kekerasan selama 90 hari dan konferensi yang difasilitasi PBB dengan pemangku kepentingan internasional, termasuk Rusia, China, India, Iran dan Pakistan.Kesepakatan dengan Taliban dibuat pada Februari 2020 di bawah mantan Presiden Donald Trump dan menyediakan dua bagian penting: kelompok Islamis harus mengakhiri tindakan kekerasan terhadap warga Afghanistan dan memutuskan semua hubungan dengan Al-Qaeda.Saat ini, Taliban adalah kelompok bersenjata paling tangguh yang memerangi AS dan pemerintah Afghanistan.[IT/r]