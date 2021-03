Zarif Mengatakan Tidak Ada yang Perlu Dibicarakan dengan AS

Mohammad Javad Zarif, Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Washington menginginkan perjanjian baru dengan Tehran dan ingin berbicara tentang masalah selain apa yang telah disepakati dalam kesepakatan nuklir, menekankan bahwa dalam pandangan Iran tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Amerika Serikat.

"Mereka menginginkan kesepakatan baru, mereka menginginkan kesepakatan yang lebih luas, mereka menginginkan sesuatu yang lain, mereka ingin berbicara tentang klausul matahari terbenam, mereka ingin berbicara tentang rudal [Iran], mereka ingin berbicara tentang masalah lain," kata Zarif kepada perusahaan jurnalisme Amerika, Politico, dalam wawancara yang dipublikasikan Rabu (17/3).Ini sementara diskusi apa pun yang diperlukan dibahas selama pembicaraan yang mengarah pada kesepakatan, katanya. “Sekarang, kenapa kita tidak bicara? Alasan untuk tidak berbicara adalah karena tidak ada yang perlu dibicarakan. "Zarif juga mengatakan Amerika Serikat tahu persis apa yang diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuannya dengan Iran, tetapi masih berusaha menggunakan taktik tekanan untuk mengekstraksi konsesi dari Republik Islam."Mereka tahu persis apa yang diperlukan untuk kembali ke kepatuhan, kecuali mereka tidak serius tentang apa yang mereka katakan."Kebuntuan terjadi sekitar kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan lainnya setelah AS meninggalkan perjanjian di bawah mantan presiden Donald Trump dan mengembalikan sanksi yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.Iran terus mematuhi kesepakatan itu selama setahun setelah penarikan AS, tetapi kemudian memulai beberapa tindakan penanggulangan nuklir yang secara bertahap diperluas karena Washington dan sekutunya dalam pakta akan bersikeras melakukan pelanggaran mereka.Tehran memulai pembalasannya sejalan dengan Paragraf 36 kesepakatan yang memungkinkan pihak mana pun untuk membalas atas ketidakpatuhan pihak lain terhadap perjanjian yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA].Zarif mencatat bahwa penerus Trump, Joe Biden, hanya perlu mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif yang membatalkan langkah-langkah salah pendahulunya dan secara gamblang mengesampingkan tindakan kongres yang relevan bagi AS untuk kembali ke JCPOA.[IT/r]