Laporan: China Kecam AS karena Melanggar Protokol Selama Pembicaraan di Anchorage dan Kritik Tak Berdasar

Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin gestures during a news conference in Beijing, China.JPG

IslamTimes - Selama negosiasi di Alaska, pejabat AS berencana akan mengangkat masalah terkait Hong Kong, Taiwan, Uighur di Xinjiang, pemaksaan ekonomi sekutu AS, kebebasan navigasi di Laut Cina Timur dan Selatan.

Beijing telah berulang kali membantah tuduhan yang diajukan oleh Washington.Beijing menuduh Washington melanggar protokol selama pembicaraan di Alaska serta perlakuan yang tidak pantas terhadap delegasi China, media China melaporkan pada hari Jumat (19/3).“Misi China telah sampai pada undangan [AS] di Anchorage dengan niat tulus untuk mengadakan dialog strategis dengan Amerika Serikat dan sedang mempersiapkan [untuk konsultasi] sejalan dengan protokol yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak,” seorang anggota China delegasi mengatakan kepada China Central Television.“Namun, pihak AS telah secara signifikan melampaui batas waktu selama pidato pembukaan dengan melakukan serangan dan tuduhan tak berdasar mengenai kebijakan luar negeri dan internal China, sehingga memicu konflik. Hal tersebut tidak sejalan dengan etika perlakuan terhadap tamu dan melanggar protokol diplomatik. Partai Tiongkok telah membuat tanggapan yang keras,” kata pejabat itu.Pada hari Kamis (18/3), Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan pertemuan di Alaska dengan seorang anggota Politbiro China Yang Jiechi dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi - acara pertama semacam ini sejak dimulainya masa kepresidenan Joe Biden.Seorang pejabat senior pemerintah AS sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang menuduh China "sok" selama pertemuan tersebut, mengklaim bahwa delegasi China tampaknya telah tiba "dengan fokus pada teater publik dan drama daripada substansi."Pihak China mengatakan sebelum pembicaraan bahwa mereka akan menyarankan untuk membangun kembali kontak tingkat tinggi reguler dan melakukan pertemuan puncak online antara Presiden China Xi Jinping dan presiden AS Joe Biden.Menurut China Central Television, sesi pertama negosiasi berakhir sekitar pukul 17:00 [waktu setempat] pada hari Kamis (01:00 pada hari Jumat GMT).Rincian lebih lanjut dari pembicaraan tersebut masih belum diketahui. Sebelum pembicaraan di Anchorage, Duta Besar China Cui Tiankai mengatakan Beijing tidak memiliki harapan "atau fantasi" yang tinggi tentang pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara, tetapi menyatakan harapan bahwa pertemuan ini bisa menjadi "permulaan".Dia juga mengatakan bahwa mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan inti China, khususnya, kedaulatan dan integritas teritorialnya, tidak ada kompromi yang mungkin dilakukan.[IT/r]