Kekuatan Asing Mencoba Mendorong Lebanon Ke Dalam Perang Saudara

Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan pejuang gerakan perlawanan konsisten dalam pertempuran mereka melawan agresor."Kami memiliki informasi bahwa beberapa kekuatan asing berusaha untuk mendorong Lebanon ke dalam perang saudara," kata Nasrallah dalam pidato langsung melalui Al-Manar pada Kamis malam, pada kesempatan Hari Pejuang yang terluka Hizbullah, yang bertepatan dengan ulang tahun kelahiran Al-Abbas. - saudara Imam Hossein (A,s), yang menjadi martir dalam Pertempuran Karbala.Nasrallah pertama kali mengucapkan selamat kepada semua Muslim pada hari lahir Imam Hussein, Al-Abbas, Imam Zein Al-Abideen, dan Imam Al-Mahdi (alaihi mereka) di bulan suci Sya'ban.Kepala Hizbullah mencatat bahwa gerakan perlawanan Lebanon "memilih ulang tahun kelahiran Al-Abbas (as) untuk menandai Hari Pejuang yang Terluka karena tokoh ini bersikeras untuk tetap bertempur di samping Imam Hossein (as) meskipun ia menderita luka parah selama pertempuran Karbala. . ”"Al-Abbas (as) memiliki wawasan khusus karena dia tetap setia kepada saudaranya, Imam Hussein (as)," kata Nasrallah, menambahkan bahwa "pejuang Hizbullah yang terluka sama seperti Al-Abbas (as), meskipun mereka terluka dan dalam kesulitan, mereka bersikeras untuk tetap di jalur Jihad. "Kepala Hizbullah berkata bahwa “krisis di Lebanon memiliki aspek politik dan ekonomi; itu juga bisa digambarkan sebagai krisis kemapanan. "Menyerukan tindakan yang bertanggung jawab dan bijaksana oleh semua, Nasrallah berkata, "Kekacauan di Lebanon bertujuan untuk mendorong Lebanon ke dalam perang saudara dan ini adalah garis merah."Dia mengulangi, "Kami memiliki informasi bahwa beberapa kekuatan asing mencoba untuk mendorong Lebanon ke dalam perang saudara.""Beberapa orang mengatakan bahwa Hizbullah adalah partai yang memiliki senjata," kata Nasrallah, menambahkan, "Retorika ini salah karena perang saudara dapat diletuskan dengan senjata ringan."Dia menggarisbawahi bahwa "Hizbullah tidak berniat menggunakan senjatanya dalam upaya untuk membentuk pemerintahan atau untuk menangani krisis ekonomi dan keuangan."(IT/GM)