Iran Akan Melakukan 'Uji Dingin' Pabrik Air Berat Arak untuk Mempersiapkan Reaktor 2022

Iranian nuclear reactor at Arak, Iran.JPG

IslamTimes - Para ilmuwan sedang mempersiapkan "uji dingin" reaktor air berat IR-40 di Arak, Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengatakan pada hari Jumat (19/3).

Di bawah kesepakatan nuklir 2015, Iran diizinkan untuk mengoperasikan beberapa fasilitas nuklir kecil dan menghasilkan sejumlah kecil uranium yang dimurnikan, tetapi diminta untuk menutup dan mengkonfigurasi ulang fasilitas Araknya agar tidak dapat memproduksi plutonium untuk senjata nuklir.Fasilitas itu sebelumnya mampu menghasilkan plutonium tingkat senjata yang cukup untuk sekitar dua senjata nuklir per tahun, tetapi Tehran setuju untuk mendesain ulangnya sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015.Juru bicara AEOI Behrouz Kamalvandi mengatakan kepada wartawan tes tersebut, yang mencakup startup sistem cairan dan sistem pendukung, akan dimulai segera setelah tahun baru Iran, yang dimulai pada hari Minggu.Tes tersebut, katanya, “akan menjadi awal dari uji coba penuh setahun kemudian. Ini berarti kami telah memenuhi berbagai tugas wajib di bidang bahan bakar, penyimpanan, dan lain-lain ” Kamalvandi mencatat bahwa “pengayaan [uranium] adalah salah satu kegiatan AEOI yang paling penting, tetapi organisasi juga aktif bekerja di sektor lain. Pengayaan mungkin mendapat sorotan karena masalah politik, tetapi pekerjaan sedang berjalan di sektor lain juga."Setelah aktif, reaktor akan menghasilkan isotop untuk digunakan dalam bidang medis dan pertanian.Air berat, jenis air langka dan khusus yang dibentuk dari deuterium atau "hidrogen berat", bukan hidrogen biasa, berguna untuk sejumlah keperluan sipil, seperti penelitian di bidang biologi dan biokimia dan produksi tritium, bahan yang digunakan dalam pencahayaan bertenaga sendiri.Namun, itu juga dapat digunakan untuk memproduksi plutonium tingkat senjata dari uranium yang tidak dimurnikan atau bahan bakar uranium bekas.Akibatnya, bagian dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang disepakati Iran pada tahun 2015 mengamanatkan bahwa pabrik Arak ditutup dan dikonfigurasi ulang sehingga tidak dapat menghasilkan plutonium-239 untuk digunakan sebagai senjata nuklir.Pada 2018, AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu, menuduh Iran melanggar ketentuannya dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang telah dicabut JCPOA.Namun, pihak lain dalam perjanjian - Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Rusia dan China - tidak setuju dan tetap dalam kesepakatan, meskipun masih tunduk pada permintaan AS untuk mengekang perdagangan dengan Iran."Menyusul penarikan Amerika, pekerjaan mendesain ulang reaktor Arak melambat, tetapi China melanjutkan [pekerjaan], dan kami sendiri, selain China, mencoba untuk memajukan proyek karena Iran adalah pengusaha utama," kata Kamalvandi. Jumat.Namun, karena situasi terus berlanjut, Tehran telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi komitmennya pada JCPOA dalam upaya untuk menekan Washington agar kembali ke kesepakatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas uranium yang telah dimurnikan, tetapi tidak untuk menghasilkan kualitas yang cukup tinggi untuk senjata nuklir.Pemerintah Iran telah menyangkal minat pada senjata nuklir, dengan mengatakan ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru.Awal pekan ini, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa Iran telah mulai mengoperasikan aliran baru sentrifugal IR-4 canggih di fasilitas bawah tanah yang dilindungi di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Natanz yang melanggar kesepakatan.Sentrifugal baru dapat memurnikan uranium sekitar empat kali lebih cepat daripada perangkat IR-1 yang lebih lama, tetapi jauh dari sentrifugal paling efisien yang telah dikembangkan Iran.Pemerintahan Biden yang baru, yang mulai menjabat pada Januari, untuk melanjutkan jalan yang ditetapkan oleh pendahulunya, Donald Trump.Presiden AS Joe Biden bersikeras Tehran harus menjadi yang pertama kembali ke batas-batas kesepakatan, sementara Iran mengatakan harus AS yang menjadi yang pertama, karena dialah pihak yang melanggar kesepakatan sejak awal.“Persepsi partai yang berkuasa di Amerika adalah bahwa ia dapat sekali lagi menekan Iran, tetapi jika mereka cukup bijak, mereka harus melakukan perhitungan dan melihat apa yang ditimbulkan oleh semua tekanan yang dilakukan oleh Trump,” kata Kamalvandi."Mereka mungkin berpikir bahwa Iran berada dalam posisi lemah dan itu mungkin menjadi alasan mengapa mereka memperpanjang masalah [nuklir]," tambahnya.“Meski demikian, kami yakin bahwa posisi kami benar dan masa depan terjamin bagi kami.”[IT/r]