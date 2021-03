Pejabat Turki: Ankara Tidak Meminta Izin AS untuk Penggunaan Sistem S-400 Rusia

Russia's S-400 Systems, delivered in Turkish.jpg

IslamTimes - Sikap Ankara tentang penggunaan sistem pertahanan udara S-400 Rusia tetap tidak berubah: Turki tidak memerlukan izin AS untuk itu, juru bicara komite pertahanan parlemen mengatakan kepada Sputnik.

Awal pekan ini, Duta Besar AS untuk Turki David Satterfield mengatakan kepada BBC Turkce bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan Ankara-Washington atas S-400 adalah dengan mengabaikan penggunaan sistem pertahanan udara oleh Turki."Turki mengambil keputusannya sendiri dan kami tidak meminta izin baik dari Amerika maupun dari siapa pun dalam hal ini," kata Murat Baybatur pada hari Jumat (19/3).Dia menunjukkan bahwa Turki telah membuat keputusan tentang S-400 sejak lama dan tidak akan mundur darinya. "Kami menegaskan di setiap forum kesediaan kami untuk menjalin hubungan baik dengan AS, tetapi ketika subjek terkait dengan hak kami atas kedaulatan, itu adalah tugas kami untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kami," kata pejabat itu.Baybatur menambahkan bahwa kontak pada baris S-400 antara kementerian pertahanan dan luar negeri kedua negara sedang berlangsung dan peta jalan akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang.Amerika Serikat bersikeras bahwa sistem S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur generasi kelima F-35 Amerika, serta sistem NATO lainnya.Menurut Washington, Rusia diduga dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat AS.Ankara, sebaliknya, mengatakan bahwa pertahanan udara tidak akan membahayakan keamanan NATO karena tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem aliansi.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menyatakan bahwa pembelian pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara, dan tidak akan meminta izin Washington untuk menerima sistem S-400 baru dari Rusia.Pada Desember 2020, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Penentang Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).Pembatasan tersebut menargetkan empat afiliasi Presidensi Industri Pertahanan Turki, termasuk kepalanya, Ismail Demir.Belakangan, sekarang Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak sanksi yang ada dan menentukan "apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan".Pembelian sistem pertahanan udara Rusia oleh Ankara telah menjadi titik pertikaian dalam hubungan AS-Turki sejak Juli 2019.Washington menuntut agar Ankara menolak kesepakatan itu, mengancam akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35. Ankara sejauh ini menolak, bahkan dalam menghadapi sanksi pada sektor pertahanannya, yang diberlakukan pada bulan Desember, dan sedang merundingkan pengiriman gelombang kedua S-400.[IT/r]