Pentagon: AS Belum Membuat Keputusan Akhir tentang Penarikan Pasukan Dari Afghanistan

US troops in Afghanistan, withdraw.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan Presiden AS Joe Biden belum membuat keputusan akhir tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

"Saya mengetahui bahwa ada spekulasi bahwa presiden telah membuat keputusan untuk mempertahankan pasukan di sana hingga November - hingga November. Dan saya adalah orang yang cukup menonjol dalam diskusi itu biasanya dan sepengetahuan saya Presiden belum membuat keputusan atau membuat pengumuman tentang kapan dia akan memutuskan untuk menarik pasukan," Austin mengatakan kepada wartawan di New Delhi pada Sabtu (20/3), menambahkan bahwa "Tidak ada keputusan mengenai lama tinggal atau jumlah pasukan yang dibuat sampai saat ini."Austin tiba di New Delhi untuk kunjungan tiga hari pada hari Jumat (19/3). Kepala Pentagon telah mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.Pada hari Jumat (19/3), Gerakan Taliban mendesak AS untuk menyelesaikan penarikan pasukannya dari Afghanistan pada 1 Mei sesuai kesepakatan tahun lalu.Suhail Shaheen, anggota tim negosiasi gerakan pada pembicaraan di Moskow, mengatakan bahwa jika pasukan AS tinggal di Afghanistan melebihi batas waktu Mei, mereka akan melanggar perjanjian Februari 2020 dengan Taliban.Biden mengatakan kepada ABC News awal pekan ini bahwa semua prajurit AS dapat meninggalkan Afghanistan pada 1 Mei, tetapi itu "akan sulit."Presiden AS juga mengatakan bahwa keputusan akhir tentang penarikan pasukan belum dibuat dan Washington sedang berkonsultasi dengan sekutunya tentang masalah tersebut.Media AS melaporkan awal pekan ini bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang penempatan pasukan AS di Afghanistan selama enam bulan alih-alih menarik semua personel pada batas waktu 1 Mei.Pada 29 Februari 2020, Amerika Serikat dan gerakan Taliban menandatangani kesepakatan damai di Doha, Qatar, yang menetapkan penarikan pasukan AS secara bertahap serta dimulainya negosiasi intra-Afghanistan dan pertukaran tahanan.Pembicaraan ditunda beberapa kali sampai pemerintah Afghanistan dan Taliban berhasil menyetujui proses pertukaran tahanan.Pemerintah Afghanistan dan Taliban meluncurkan pembicaraan damai di Doha pada September tahun lalu.[IT/r]