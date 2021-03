Imam Ali Khamenei: Iran Tidak Terburu-buru untuk Kembali ke Kewajiban JCPOA, Sanksi AS Kejahatan terhadap Negara

Imam Khamenei in a televised address on the occasion of Iranian New Year.jpg

IslamTimes - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam di Iran Imam Sayyed Ali Khamenei mengatakan pada hari Minggu (21/3) bahwa Iran tidak terburu-buru untuk kembali ke kewajibannya di bawah kesepakatan nuklir dengan kekuatan kata, menekankan bahwa AS harus mencabut sanksi.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Tahun Baru Iran, Imam Khamenei menggarisbawahi kemenangan Iran melawan kebijakan "tekanan maksimum" yang diberikan terhadap Tehran oleh pemerintah AS, menggambarkan sanksi dan blokade ekonomi sebagai tindakan kriminal.“Orang bodoh sebelumnya [presiden AS] telah merancang kebijakan 'tekanan maksimum' untuk menyudutkan Iran dan membawa Iran ke meja perundingan dan memaksakan tuntutan arogannya pada Iran. Namun, dia menghilang sedemikian rupa sehingga dirinya dan negaranya dipermalukan sementara Iran Islam berdiri teguh dan bangga,” kata Imam Khamenei, mengacu pada Donald Trump.“Amerika harus mencabut semua sanksi terlebih dahulu dan kemudian kami akan memverifikasi ini, dan jika mereka benar-benar dicabut, kami akan kembali ke komitmen JCPOA kami tanpa masalah. Kami tidak bisa mempercayai janji-janji Amerika," pemimpin itu menekankan, mengacu pada nama resmi kesepakatan 2015, Rencana Komprehensif Aksi Bersama.“Kami tidak terburu-buru. Ya, kami juga percaya bahwa peluang harus dimanfaatkan, tetapi kami tidak akan terburu-buru, karena dalam beberapa kasus risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Kami bertindak tergesa-gesa [bergabung] dengan JCPOA. ”Sementara itu, Imam Khamenei memuji bangsa Iran karena menahan pukulan sanksi AS, menggambarkannya sebagai "kejahatan," karena pembatasan mencegah impor obat-obatan, persediaan dan makanan selama pandemi."Meskipun sanksi ekonomi AS adalah kejahatan terhadap bangsa Iran, namun menyebabkan Iran mengurangi ketergantungan pada negara lain ... Sanksi menjadi pelajaran bagi kami karena mendorong kami untuk menemukan cara untuk menggagalkan dampak larangan ekonomi," katanya, seperti dikutip kantor berita Sputnik.Imam Ali Khamenei juga mendorong para pejabat Iran untuk tidak menghubungkan upaya untuk menangani masalah ekonomi Iran dengan pencabutan pembatasan, dengan mengatakan ini akan membuat Iran bergantung "menunggu keputusan yang akan dibuat oleh orang lain."Sebaliknya, pemimpinnya mengatakan, Tehran harus "menganggap bahwa sanksi akan tetap berlaku, dan merencanakan ekonomi negara atas dasar bahwa sanksi akan tetap berlaku."[IT/r]