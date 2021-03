Jenderal AS: Korps Pengawal Revolusi Iran Merencanakan Serangan di Pangkalan Angkatan Darat Washington

Fort Lesley J. McNair, a US army base in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Laporan dugaan rencana pasukan elit militer Iran dilaporkan membuat militer AS mempertimbangkan untuk meningkatkan keamanan di sekitar pangkalan, yang terletak di Greenleaf Point, di kuadran barat daya ibu kota AS.

Ide serangan itu diduga dipertimbangkan di antara opsi lain untuk membalas dendam atas pembunuhan mantan komandan IRGC Qasem Soleimani.Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mempertimbangkan untuk menargetkan Fort Lesley J. McNair, pangkalan militer AS di Washington, DC, dan Jenderal Joseph M. Martin, wakil kepala staf angkatan darat, AP melaporkan hari Minggu (21/3), mengutip dua pejabat senior intelijen AS .Para pejabat, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengklaim bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) menyadap komunikasi pada bulan Januari, di mana IRGC diduga membahas melakukan "serangan gaya USS Cole" terhadap Fort McNair, mengacu pada serangan teroris di USS Cole di kota pelabuhan Aden Yaman pada tahun 2000 yang menyebabkan 17 pelaut AS tewas dan puluhan orang terluka.Empat tahun kemudian, pengadilan AS memutuskan bahwa Al-Qaeda (ISIS/IS) menyebabkan ledakan dengan bantuan Sudan.Pengadilan memerintahkan Khartoum untuk membayar $ 35 juta dalam bentuk kompensasi, tetapi Mahkamah Agung Sudan menolak permintaan tersebut.Intelijen juga mengklaim bahwa Jenderal Martin, yang tinggal di Fort McNair, dapat menjadi sasaran IRGC, dan bahwa pasukan elit militer Iran diduga merencanakan infiltrasi dan pengawasan benteng tersebut.Menurut pejabat intelijen yang dikutip oleh AP, dugaan diskusi di dalam IRGC adalah alasan di balik upaya Angkatan Darat untuk meningkatkan keamanan di sekitar Fort McNair, yaitu, rencana untuk membuat zona penyangga sekitar 250 kaki hingga 500 kaki (75 meter - 150 meter) dari Washington Channel.Pejabat DC sejauh ini menolak gagasan penyangga karena pemerintah federal melanggar batas saluran air publik.[IT/r]