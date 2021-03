Rouhani: Pernyataan Pimpinan Menghapus Alasan Apa Pun yang Dapat Digunakan oleh Negara 5 + 1

Hassan Rouhani- Iranian President..jpg

IslamTimes - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada hari Rabu (24/3) bahwa pernyataan eksplisit yang dibuat oleh Imam Ali Khamenei menghapus alasan apa pun dapat digunakan oleh negara-negara 5 + 1.

Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan Iran akan kembali ke semua komitmen jika mereka kembali [ke kesepakatan] dengan sungguh-sungguh dan serius, kata Presiden Rouhani pada sesi kabinet pertama yang diadakan di tahun baru Iran (dimulai pada 20 Maret 2021 ).Iran tidak akan membuang waktu, bahkan satu menit, untuk melihat sanksi yang tidak adil dicabut, kata presiden itu.Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) adalah kriteria antara Iran dan kekuatan dunia, Rouhani menekankan. Iran dan enam kekuatan dunia - AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman - mencapai kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA, pada 14 Juli 2015.Terlepas dari kritik dunia, AS menarik diri secara sepihak dari kesepakatan pada Mei 2018 dan memberlakukannya karena mengklaim sanksi tingkat tertinggi terhadap Iran.Iran mengamati Kesabaran Strategis satu tahun berhadapan dengan penarikan AS dan menghormati komitmennya setelah itu.Sebagai tindakan timbal balik atas tindakan AS, Iran mengurangi komitmen terhadap JCPOA berdasarkan Pasal 26 dan 36 Perjanjian.Iran mengatakan AS harus terlebih dahulu mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan, kemudian Iran akan segera kembali ke komitmennya lagi.Rouhani mencatat bahwa pemerintah terlibat dalam perang sengit melawan pandemi dan sanksi AS selama sisa hari jabatannya yaitu empat bulan. Selain itu, peningkatan produksi menjadi agenda pemerintah.Pada akhirnya, Presiden menyebut masalah pemilu sebagai masalah nasional yang penting dan berharap masyarakat akan ikut serta dalam pemilihan presiden mendatang dengan jumlah pemilih yang tinggi.Pemilihan presiden ke-13 Iran dijadwalkan pada 18 Juni.Pendaftaran calon presiden akan dimulai dari 11 Mei selama lima hari.[IT/r]