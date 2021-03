Menlu AS Blinken Mendesak Turki untuk Membuang S-400 Rusia

S-400 Russian air defense systems.jpg

IslamTimes - Akuisisi Ankara atas sistem pertahanan udara Rusia telah menjadi batu sandungan dalam hubungan AS-Turki.

Pada bulan Desember, Washington menghukum sektor pertahanan Turki dengan sanksi karena membeli paket tersebut.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meminta Turki untuk meninggalkan sistem pertahanan udara S-400 Rusia, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (24/3).Menyusul pembicaraan dengan mitranya dari Turki Mevlut Cavusoglu, Blinken juga menyuarakan keprihatinan atas penarikan Turki dari Konvensi Istanbul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Kedua diplomat top tersebut juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Suriah, Afghanistan, hubungan Turki dengan Yunani dan hal-hal lainnya.Cavusoglu, pada bagiannya, mengatakan kepada Blinken bahwa pembelian S-400 dari Rusia adalah "kesepakatan yang sudah selesai".Amerika Serikat dengan gencar mengkritik keputusan Turki untuk membeli sistem Rusia, mengatakan bahwa mereka tidak sesuai dengan standar keamanan NATO dan membahayakan teknologi militer AS, terutama ketika menyangkut pengoperasian jet F-35 buatan AS.Washington kemudian menangguhkan partisipasi Turki dalam kemitraan F-35 Joint Strike Fighter.Pada bulan Desember, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Turki di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) karena akuisisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia.Tindakan hukuman tersebut menargetkan empat afiliasi dari Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB), termasuk kepalanya, Ismail Demir.Pada 2017, Ankara menandatangani perjanjian dengan Moskow yang lebih memilih sistem pertahanan Rusia daripada sistem Patriot AS setelah AS dan Turki gagal mencapai konsensus mengenai transfer teknologi.Pada 2019, Turki menerima beberapa batalyon S-400 senilai $ 2,5 miliar.[IT/r]