Sanksi Kejam Anti-Iran Tidak Akan Membuat AS Ke Mana-mana

Majid Takht-e Ravanchi, the Iranian Ambassador to the United Nations.jpg

IslamTimes – Duta Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi mengatakan sanksi kejam Amerika Serikat terhadap Iran tidak akan membawa AS ke mana-mana, menunjukkan bahwa Washington masih melanggar perjanjian nuklir Iran terlepas dari retorika pro-diplomasi pemerintahan Joe Biden.

"AS mengklaim 'bola ada di pengadilan Iran'," kata Takht-Ravanchi melalui Twitter pada Rabu (24/3) malam. “Tapi setelah 2 bulan menjadi admin barunya, AS MASIH melanggar JCPOA dan UNSCR 2231.”Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan jalan menuju diplomasi terbuka berkaitan dengan Iran, dan mengklaim bahwa bola ada di lapangan Iran ketika harus terlibat dalam jalur diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi disebut kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA]."Seperti yang telah kami katakan, bola benar-benar ada di lapangan mereka untuk melihat apakah mereka ingin mengambil jalur diplomasi dan kembali mematuhi perjanjian," kata Blinken pada ketersediaan pers, Rabu (24/3).Lebih dari dua bulan masa kepresidenannya, Biden telah gagal memenuhi janji kampanyenya untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dan menghormati komitmen Washington vis-à-vis JCPOA, yang ditinggalkan pendahulunya Donald Trump tiga tahun setelah ditandatangani dengan tujuan yang dinyatakan. menegosiasikan "kesepakatan yang lebih baik" dengan Republik Islam.Penarikan AS dan penerapan sanksi terhadap Iran mendorong Teheran untuk mengurangi komitmen nuklirnya berdasarkan Pasal 36 JCPOA. Posisi AS didukung oleh Inggris, Prancis dan Jerman, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Tehran.“Jadi tadi malam saya mengadakan pertemuan dengan partner E3 kami, dengan Inggris, dengan Jerman, dan Prancis. Kita semua berada di halaman yang sama ketika datang ke Iran, ketika menyangkut kepentingan bersama kita dalam melihat apakah Iran ingin terlibat dalam diplomasi untuk kembali sepenuhnya memenuhi kewajibannya di bawah JCPOA,” kata Blinken.Takht Ravanchi merujuk pada kritik pejabat pemerintahan Biden terhadap kampanye "tekanan maksimum" Trump terhadap Tehran, termasuk sanksi ekonomi keras yang berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari rakyat Iran, dengan mengatakan bahwa pendekatan yang sama masih diterapkan.“Admin Biden mengakui bahwa kebijakan tekanan maksimum Trump gagal; tapi kebijakan itu MASIH diberlakukan,” ujarnya.Sanksi kejam terhadap rakyat Iran tidak akan membawa AS ke mana pun.Sikap Iran tentang bagaimana menyelesaikan kebuntuan yang diciptakan AS telah dijabarkan oleh Pemimpin Revolusi Islam Yang Mulia Imam Sayyed Ali Khamenei, yang mengatakan pada hari Minggu bahwa Washington harus terlebih dahulu mencabut semua sanksinya sebelum Tehran kembali ke kepatuhan penuh dengan kesepakatan tersebut. .Sikap tersebut telah didukung dan dipuji oleh Presiden Iran Hassan Rouhani dan pejabat tinggi lainnya.[IT/r]