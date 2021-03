Beijing Akan Menjaga Kesepakatan Minyak Iran 

IslamTimes- Menteri Perdagangan Gao Feng China mengumumkan pada hari Kamis bahwa negaranya sedang bekerja untuk menjaga kesepakatan minyaknya dengan Republik Islam Iran dan untuk mempertahankan kepentingan sah dari hubungan Sino-Iran.

Menyusul berita peringatan Washington kepada Beijing tentang kesepakatan minyak dengan Teheran, Menteri Perdagangan China menekankan bahwa China akan melindungi perjanjian minyaknya dengan Iran.Menteri Perdagangan Gao Feng China mengumumkan pada hari Kamis bahwa negaranya sedang bekerja untuk menjaga kesepakatan minyaknya dengan Republik Islam Iran dan untuk mempertahankan kepentingan sah dari hubungan Sino-Iran.China akan melakukan upaya untuk menjaga kesepakatan minyak Iran dan mempertahankan kepentingan sah dari hubungan bilateral, lapor Reuters.Feng membela hubungan bilateral Beijing-Teheran dalam konferensi pers, menyatakan bahwa kementeriannya belum menerima peringatan apapun tentang sanksi minyak AS dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden.Pada 2019, pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump memberi sanksi kepada perusahaan milik negara China dan beberapa kapal tanker minyak China karena memfasilitasi pertukaran minyak dengan Iran dan melanggar sanksi AS.(IT/TGM)