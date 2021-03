AS Khawatir terhadap Sekutu yang Membeli S-400 Karena Mungkin Mendeteksi Jet Siluman F-35

S-400, might detect F-35 Stealth jets.jpg

IslamTimes - AS telah mengecam sekutu NATO-nya, Turki, atas keputusannya yang terakhir untuk membeli sistem rudal pertahanan udara dari Rusia, dan sekarang menekan India untuk membatalkan dugaan rencana untuk membeli senjata yang sama dari Moskow.

AS khawatir jet silumannya terlihat oleh S-400, kecurigaan yang mungkin berada di balik upaya Washington untuk menghalangi sekutu dan mitranya untuk membeli sistem rudal Rusia, The National Interest, sebuah outlet media online, menduga.Kepentingan Nasional menunjukkan bahwa F-22 dan jet tempur F-35, serta pembom siluman B-2 Spirit, mengandalkan kecepatan dan kemampuan untuk masuk dan keluar dari zona radar pertahanan udara dengan cepat.Namun, seperti yang ditunjukkan oleh outlet tersebut, S-400 telah menjadi semakin canggih karena mereka sekarang mengkomunikasikan data radar mereka secara real-time.Menurut situs online The National Interest, fitur ini memungkinkan S-400 untuk meniadakan keuntungan jet AS untuk memberi senjata Rusia kemampuan untuk secara efektif melacak dan menembak jatuh pesawat siluman Amerika.Outlet online tersebut memposting sebuah cerita yang menunjukkan bahwa fitur S-400, yang telah lama diiklankan Moskow, mungkin berada di belakang upaya Pentagon baru-baru ini untuk meyakinkan India agar meninggalkan rencana yang dilaporkan untuk membeli sistem rudal pertahanan udara Rusia.Dia juga akan menjelaskan mengapa Washington memberikan sanksi terhadap sekutu NATO-nya - Turki - setelah Turki menolak untuk membuang S-400 yang telah dibelinya.AS mengklaim pada saat itu bahwa motif sanksi dan pembekuan penjualan F-35 ke Ankara adalah ketidakcocokan senjata Rusia dengan jaringan pertahanan NATO.Belakangan, Washington menuduh bahwa Moskow dapat memperoleh informasi penting tentang F-35 melalui S-400 yang ditempatkan di Turki, tetapi menolak untuk bekerja dengan Ankara untuk mencegah potensi kerentanan.Baru-baru ini, Gedung Putih menyalahkan Turki karena konon tidak bertindak sebagai "sekutu AS" dengan membuat keputusan berdaulat untuk membeli S-400 dari Rusia.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menepis kritik Gedung Putih atas kesepakatan pemerintahnya dengan Moskow dan berulang kali mengingatkan Washington bagaimana Ankara gagal mendapatkan sistem rudal Patriot dari AS selama bertahun-tahun.Dia menjelaskan bahwa Turki tidak punya pilihan lain selain mencari di tempat lain untuk meningkatkan keamanan nasionalnya.Dia menolak semua upaya AS untuk mencampuri urusan kedaulatan negara dan menyarankan pembentukan kelompok kerja untuk mencapai kompromi tentang masalah tersebut.Namun, proposal tersebut sejauh ini telah diabaikan oleh AS. [IT/r]