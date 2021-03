IslamTimes- Presiden Iran mengatakan bahwa negaranya berhasil meninggalkan tahun 1399 meskipun menghadapi beberapa masalah dan pasang surut karena sanksi dan pandemi virus korona.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa negaranya telah menang dalam pertempuran melawan pandemi serta sanksi, menambahkan bahwa mantan presiden AS telah pergi, namun jejak jahatnya masih ada.Rouhani membuat komentar itu pada pertemuan komite khusus dari Satuan Tugas Nasional Melawan Virus Corona pada hari Sabtu.Presiden Iran mengatakan bahwa negaranya berhasil meninggalkan tahun 1399 meskipun menghadapi beberapa masalah dan pasang surut karena sanksi dan pandemi virus korona.Rouhani mengatakan bahwa bangsa Iran lebih baik dalam memerangi pandemi dibandingkan dengan negara-negara dunia rata-rata berkat upaya dan perencanaan pemerintah dan kerja sama bangsa Iran yang hebat.Di bagian lain dalam sambutannya, dia menggambarkan mantan Presiden AS Donald Trump sebagai orang "bodoh" yang jejaknya masih tersisa, dalam referensi yang jelas pada tekanan ilegal AS yang terus berlanjut terhadap Teheran di bawah kepemimpinan Joe Biden.Dia lebih lanjut berjanji bahwa pemerintahannya akan mengambil setiap langkah yang diperlukan dan akan melakukan segala upaya sebelum masa jabatannya selesai pada pertengahan musim panas untuk mengurangi dan memberantas kesulitan ekonomi yang dihadapi warga di bawah sanksi dan pandemi.(IT/TGM)