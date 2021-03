Taliban Berjanji Untuk Meningkatkan Serangan Jika AS Melewatkan Tenggat Waktu Penarikan Pasukannya

IslamTimes- Ancaman oleh kelompok bersenjata - yang terus menguasai sebagian besar Afghanistan meskipun kehadiran pasukan pimpinan AS dalam jumlah besar - terjadi setelah Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa akan sulit untuk menarik pasukan Amerika yang tersisa pada 1 Mei.

Taliban mengancam akan melanjutkan serangan terhadap pasukan asing pimpinan AS di Afghanistan menyusul pernyataan Presiden Joe Biden bahwa ia dapat memperpanjang kehadiran militer AS melampaui batas waktu 1 Mei.Taliban mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa jika Washington gagal memenuhi tenggat waktu - yang ditetapkan dalam kesepakatan damai yang dinegosiasikan oleh mantan presiden Donald Trump - kelompok itu akan "dipaksa" untuk melanjutkan "perjuangan bersenjata melawan pasukan asing untuk membebaskan negaranya."Ancaman oleh kelompok bersenjata - yang terus menguasai sebagian besar Afghanistan meskipun kehadiran pasukan pimpinan AS dalam jumlah besar - terjadi setelah Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa akan sulit untuk menarik pasukan Amerika yang tersisa pada 1 Mei.“Bukan niat saya untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama,” kata Biden. "Kami akan pergi. Pertanyaannya adalah kapan kita pergi. ”Ketika ditanya apakah pasukan AS akan tetap berada di Afghanistan tahun depan, Biden secara samar-samar menegaskan, "Saya tidak bisa membayangkan itu yang terjadi."Biden lebih lanjut menunjuk pada diskusi yang sedang berlangsung di Afghanistan, termasuk pertemuan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dengan sekutu NATO yang memiliki pasukan di negara yang dilanda perang itu."Dan jika kami pergi, kami akan melakukannya dengan cara yang aman dan tertib," jelasnya.(IT/TGM)