Rouhani: Hubungan Dengan China Bersifat Strategis

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi bahwa Hubungan dengan China strategis bagi Iran, mengungkapkan kesiapan Teheran untuk lebih memperluas hubungan perdagangan dengan mitra penting Asia Timur.Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu sore saat kunjungan menteri luar negeri China ke Teheran, presiden Iran menggambarkan hubungan dengan China sebagai "hubungan yang sangat baik", memuji sikap bersama kedua negara di panggung internasional sebagai bukti kebaikan.Merujuk pada peringatan 50 tahun pembentukan hubungan diplomatik baru antara kedua negara, serta kerja sama bilateral, regional, dan internasional, Rouhani menekankan perlunya percepatan implementasi kesepakatan tentang infrastruktur penting dan proyek pembangunan.Presiden juga memuji dukungan Beijing untuk Iran di badan-badan internasional, termasuk yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir atau yang disebut JCPOA, melawan unilateralisme AS, dan mengutuk sanksi AS terhadap Iran, menambahkan bahwa "Kerja sama kedua negara sangat penting bagi negara. implementasi JCPOA dan pemenuhan kewajiban JCPOA oleh negara-negara Eropa dapat mengubah situasi JCPOA saat ini. "Mengenai vaksin Covid-19, Presiden Rouhani mengatakan bahwa "perlu meningkatkan kerja sama antara kedua negara, dan kami ingin diberikan lebih banyak vaksin dari China."Rouhani kemudian menekankan upaya komprehensif untuk memerangi terorisme dan ekstremisme di kawasan itu dan merujuk pada rencana perdamaian HOPE Iran untuk mencapai keamanan di kawasan Teluk Persia, dan mengatakan bahwa penyebab utama di balik ketidakstabilan di kawasan itu adalah kehadiran militer AS di Timur Tengah dan intervensinya di semua kasawasan.(IT/TGM)