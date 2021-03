Kepala Terusan Suez: 'Kesalahan Teknis dan Manusia' Mungkin Penyebab Penyumbatan Terusan

Ever Given, container ship getting stuck in the waterway Suez.jpg

Osama Rabie, kepala Otoritas Terusan Suez, telah memicu desas-desus bahwa alam mungkin tidak bisa disalahkan atas kapal kontainer Ever Given yang terjebak di jalur air dan menyebabkan kemacetan besar-besaran.Sementara para pejabat sebelumnya menunjuk angin 40-knot dan badai pasir yang "menghalangi jarak pandang," seperti yang dikatakan AFP, Rabie menyarankan faktor yang berbeda.Menurut dia, "angin kencang dan faktor cuaca bukanlah alasan utama pendaratan kapal - mungkin ada kesalahan teknis atau manusia." Rabie juga menambahkan bahwa, tergantung pada respon kapal terhadap pasang surut, upaya untuk membebaskannya mungkin selesai "hari ini atau besok," - yaitu Sabtu atau Minggu.Ever Given, yang panjangnya 400 meter, memblokir Terusan Suez setelah kandas pada Selasa 23 Maret, menghentikan lebih dari 320 kapal di jalur mereka di setiap ujung rute.