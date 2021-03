Anggota Parlemen Irak Berencana Akan Mengambil 'Posisi Baru' Vis-à-vis AS jika Perjanjian Penarikan Pasukan Tidak Tercapai

US Army soldiers in the village of Abu Ghaddur, east of Tal Afar, Iraq.jpg

IslamTimes - Parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang meminta penarikan penuh semua pasukan asing dari negara mereka setelah pembunuhan komandan Iran Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020 oleh AS.

Pemerintahan Trump mulai menarik pasukan pada Maret 2020. Pemerintahan Biden telah berusaha untuk membekukan penarikan tersebut.Anggota parlemen Irak akan mengambil "posisi baru" vis-à-vis Amerika Serikat jika pembicaraan mendatang tidak mengarah pada penarikan pasukan AS dari negara mereka, Kati al-Rikabi, anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen, telah mengindikasikan."Parlemen akan mengambil posisi baru jika babak baru dialog strategis antara Baghdad dan Washington pada April berakhir tanpa keputusan tentang penarikan pasukan asing dari negara itu," kata al-Rikabi kepada Sputnik Arabic pada hari Sabtu (27/3).Anggota parlemen itu ingat bahwa Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi baru-baru ini membentuk komite pejabat senior, termasuk menteri luar negeri dan kepala staf tentara Irak, serta direktur kantor perdana menteri, menugaskan mereka untuk menjadwalkan keluar semua kekuatan asing.Kelompok ini akan memainkan peran "utama" dalam dialog strategis, al-Rikabi menunjukkan.Mengomentari kemungkinan perlawanan oleh pihak Amerika, anggota parlemen tersebut menyarankan bahwa pernyataan pejabat AS telah "berfluktuasi" terus-menerus sejak hari parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang menuntut penarikan.“Beberapa dari mereka mengatakan bahwa sepertiga dari pasukan akan tetap ada, dan beberapa mengatakan tidak tertarik dengan kehadiran AS yang berkelanjutan di Irak, terutama pasukan penyerang. Belum ada pernyataan tegas dari pejabat AS tentang masalah ini," kata al-Rikabi, menambahkan bahwa anggota parlemen menganggap tren ini "mengkhawatirkan".Al-Rikabi menekankan bahwa Baghdad tidak bisa menolak untuk mematuhi keputusan bulat yang diambil oleh parlemen, yang dia tekankan "mengikat pemerintah."Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengonfirmasi pada hari Selasa (23/3) bahwa pejabat Irak dan AS akan melanjutkan pembicaraan strategis bilateral pada bulan April, dengan diskusi tersebut diharapkan untuk memasukkan "klarifikasi" oleh pihak AS bahwa alasan pasukan AS masih di Irak adalah untuk melatih dan memberi nasihat kepada pasukan Irak."Untuk memastikan bahwa ISIS tidak dapat menyusun kembali" Washington telah menggunakan pembenaran serupa untuk kehadirannya yang sedang berlangsung (dan ilegal) di Suriah.Pembicaraan bulan April akan menjadi yang pertama di bawah Biden, dengan dua putaran pembicaraan diadakan di bawah pendahulunya pada bulan Juni dan Agustus 2020.Parlemen Irak mengeluarkan resolusi tidak mengikat dengan suara bulat yang menuntut penarikan semua pasukan asing pada 5 Januari 2020, dua hari setelah serangan pesawat tak berawak AS terhadap komandan anti-teror Iran Qasem Soleimani dan komandan senior milisi Syiah Irak Abu Mahdi al-Muhandis di Bandara Baghdad.Presiden Trump awalnya menolak tuntutan penarikan, mengancam akan membuat Irak memberi kompensasi kepada AS untuk miliaran dolar dalam pengeluaran infrastruktur militer.Namun demikian, AS dan pasukan NATO lainnya mulai menarik diri dari negara itu pada Maret 2020, sebagian dengan dalih pandemi virus korona, ketika kelompok milisi Irak mulai menggempur pangkalan koalisi dalam serangan roket.Pada 19 Maret 2020, AS mulai mentransfer pangkalan ke kendali pasukan keamanan Irak. Pada Januari 2021, jumlah pasukan AS telah menyusut dari sekitar 5.200 menjadi sekitar 2.500 personel.Trump sebelumnya mengindikasikan bahwa dia ingin melihat "semua" pasukan pulang sebelum Natal, tetapi gagal mencapai tujuan ini di tengah pertikaian di Pentagon, yang membuatnya menggantikan menteri pertahanannya dan memulai reorganisasi menit-menit terakhir staf pertahanan pada November.Saat menjabat pada Januari 2021, Joe Biden membekukan jumlah pasukan di Irak.Pada bulan Februari, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengumumkan bahwa aliansi Barat akan memperluas misinya di Irak untuk melatih pasukan keamanan negara, dengan jumlah pasukan diperkirakan akan meningkat dari 500 menjadi 4.000, lagi-lagi dengan dalih memerangi ISIS.[IT/r]