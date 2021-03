Mantan Senator: AS Harus Menghentikan Perang Brutalnya di Suriah

Richard Black, Former US Senator.jpg

IslamTimes - Mantan Senator AS Richard Black menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat mendukung organisasi teroris untuk menghancurkan Suriah dan mencuri kekayaannya, dan menerapkan sanksi untuk mencabut kebutuhan dasar hidup rakyatnya dalam salah satu "perang yang paling kejam dan biadab", menekankan kebutuhan untuk menghentikan "kegilaan ini".

Pernyataan Black datang dalam pidatonya selama Konferensi Internasional Institut Schiller di AS tentang "Agresivitas AS, perang teroris di Suriah, dan peran AS dan NATO di dalamnya.""Saya heran dengan agresi AS yang keterlaluan terhadap Suriah," kata Black, menambahkan "penting untuk mengakui setelah sepuluh tahun perang bahwa Barat mencintai teroris yang dibenci rakyat Suriah."Black mengklarifikasi bahwa AS tidak berperang melawan teror seperti yang diklaimnya, melainkan bersekutu erat dengan teroris seperti organisasi teroris al-Qaeda untuk melaksanakan agenda politiknya dan menghancurkan negara-negara yang menolak dikte (AS).Black mencatat bahwa para pedagang senjata AS mendapat keuntungan besar dari kesepakatan yang menguntungkan seperti rudal anti-tank yang telah disediakan CIA untuk organisasi teroris untuk membunuh warga Suriah yang tidak bersalah di kota dan desa mereka.Black merujuk pada kampanye propaganda intens yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan NATO melawan Suriah dan tuduhan palsu mereka bahwa Tentara Arab Suriah telah menggunakan senjata kimia untuk menemukan dalih untuk melancarkan agresi terhadap Suriah, menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Menteri Pertahanan saat itu.James Mattis mengakui bahwa Amerika Serikat tidak memiliki bukti atas tuduhan tersebut.Dia menambahkan bahwa dua anggota parlemen Turki dituduh melakukan "pengkhianatan" setelah mereka mengungkapkan dakwaan pidana yang menunjukkan bagaimana sebuah sel yang berafiliasi dengan al-Qaeda menyusup untuk menyelundupkan 2,2 kilogram gas sarin melintasi perbatasan dari Turki untuk digunakan melawan warga sipil di Suriah.Black menyatakan bahwa “pasukan Amerika secara ilegal menginvasi Suriah utara 2015 dan merebut minyak Suriah.Sebuah perusahaan minyak Amerika diberi wewenang untuk membangun kilang dengan biaya USD 150 juta dan untuk mengeksplorasi lebih banyak minyak di tanah Suriah yang berdaulat, "menambahkan," Amerika Serikat mencuri kekayaan orang-orang ini, membiarkan Suriah membeku di musim dingin sementara kita mencuri bahan bakar mereka."“Area yang sama di utara adalah keranjang roti Suriah, dan ini juga dicuri. Kita memberikannya kepada tentara bayaran yang mengirimkan gandum Suriah ke pedagang Turki sementara Suriah kelaparan,” tambah Black.Mantan senator tersebut menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga Suriah, yang mengindikasikan bahwa “Sanksi tersebut tidak melakukan apa-apa selain menyerang yang tidak bersalah, yang miskin dan yang tidak berdaya… Ini adalah salah satu jenis perang yang paling kejam dan paling biadab yang dilancarkan… Kita mencuri makanan, bahan bakar, dan obat-obatan dari orang miskin… Kami melarang persediaan yang diperlukan untuk rekonstruksi.”“Dengan tujuan untuk memperpanjang perang, yang” akan terus berlanjut selama kita terus mendanainya. ““Dunia harus menolak perang yang tidak pernah berakhir ini… Kami telah berperang selama 10 tahun melawan Suriah… Kami telah menindas rakyat Irak selama 30 tahun dan menjatuhkan lebih dari seperempat juta bom di Irak, dan kami membom mereka saat kami duduk di kamp dan pangkalan militer yang menduduki negara mereka… Kegilaan ini harus dihentikan,” senator itu menggarisbawahi.[IT/r]