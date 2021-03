Laporan: Iran Mungkin Menghentikan Pengayaan 20% Pasokan Uranium jika AS Mencabut 'Semua Sanksi'

Fordow Nuclear and Physics Research Center (NPRC).jpg

IslamTimes - Seorang pejabat senior Iran yang tidak disebutkan namanya baru-baru ini mengungkapkan bahwa Iran akan menghentikan pengayaan uranium 20% "hanya jika AS mencabut semua sanksi" yang dijatuhkan di bawah pemerintahan Trump dan telah dipertahankan oleh Gedung Putih Biden.

Sebelumnya, sebuah laporan baru muncul yang merinci bahwa pemerintahan Biden akan mengajukan proposal baru untuk memulihkan pembicaraan dengan Iran sebelum pemilu negara Timur Tengah itu menunda pembicaraan selama beberapa bulan.Pejabat Iran memberi tahu Press TV bahwa "pengayaan 20% uranium sejalan dengan Paragraf 36 [Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015], dan akan dihentikan hanya jika AS mencabut semua sanksi.""Pemerintahan Biden kehilangan waktu, dan jika gagal untuk segera mencabut sanksi, Iran akan mengambil langkah selanjutnya, yang akan mengurangi" komitmennya terhadap kesepakatan nuklir, kata pejabat senior itu.Pada bulan Januari, parlemen Iran membual bahwa ilmuwannya telah menghasilkan 17kg uranium yang diperkaya dalam waktu kurang dari sebulan di fasilitas nuklir Fordow.Ini melebihi garis waktu produksi yang diklaim yang mencantumkan tujuan Iran dengan laju 120kg dari 20% pengayaan uranium per tahun.Pernyataan individu tak dikenal itu datang sebagai tanggapan atas laporan hari Senin dari Politico bahwa AS berusaha mengeluarkan proposal baru yang mengharuskan Iran untuk melonggarkan praktik nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi AS.Proposal tersebut, yang belum dikonfirmasi oleh kubu Biden, diharapkan meminta Iran menghentikan penggunaan sentrifugal canggih dan penarikan kembali pengayaan pasokan uranium hingga kemurnian 20%, di antara upaya lainnya.[IT/r]