Shenyang Aircraft Corporation China Mengumumkan Pesawat Tempur Stealth Baru

China’s Shenyang Aircraft New Stealth Fighter.jpg

IslamTimes - Hanya segelintir pesawat generasi kelima yang beroperasi dengan angkatan udara di seluruh dunia, dan hanya AS yang memiliki dua desain seperti itu: F-22 dan F-35.

Namun, FC-31 China telah lama diharapkan suatu hari bergabung bersama J-20.IslamTimes - Perusahaan Pesawat Shenyang China menggandakan upayanya untuk menghasilkan pesawat tempur siluman baru untuk Tentara Pembebasan Rakyat, mengatakan baru-baru ini akan meningkatkan penelitian dan pengujian pada pesawat dan teknologi terkaitnya tahun ini.Menurut Global Times, postingan WeChat Shenyang tentang upayanya tidak menyebutkan nama pesawat tersebut, tetapi gambar yang menyertai pengumuman tersebut menampilkan pesawat uji FC-31 Gyrfalcon milik perusahaan.Wang Ya'nan, pemimpin redaksi majalah Aerospace Knowledge, mengatakan kepada outlet pada hari Senin (29/3) bahwa versi perbaikan dari FC-31 masuk akal, karena dua pesawat yang ada hanya dimaksudkan sebagai prototipe.Perbandingan yang berguna mungkin antara pesawat tempur siluman F-22 Raptor AS dan prototipe-nya, YF-22 yang dibuat Lockheed Martin untuk tujuan pengujian dan demonstrasi.Kedua jet itu secara umum mirip, tetapi masih menampilkan perubahan signifikan dalam hal tata letak internal dan posisi serta desain kokpitnya.Sebagai bagian dari Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Shenyang juga telah memproduksi satu-satunya pesawat tempur berbasis kapal induk di China, J-15 Flying Shark, sebuah pesawat tempur yang dirancang secara lokal yang berasal dari prototipe yang sama dengan pesawat tempur Su-33 Rusia.FC-31, kadang-kadang secara keliru disebut J-31, telah terbang sejak 2012 dan telah lama berspekulasi akan menjadi pesawat tempur generasi kelima kedua China dan pesawat tempur berbasis kapal induk utamanya, berkat profilnya yang lebih kecil daripada J- 20 Weilong sudah bekerja sama dengan angkatan udara.Pada Juli 2020, Badan Penerbangan China, biro desain dan penelitian AVIC, melaporkan bahwa pihaknya bermaksud untuk mulai menguji "jenis pesawat baru" untuk penggunaan angkatan laut bersama dengan Shenyang.Kemudian, dua bulan kemudian, sebuah FC-31 ditemukan dengan pengecatan baru, alat pengukur kecepatan udara dilepas, dan logo AVIC dilukis di ekornya, terlihat pada manuver dan gambar diposting di Sina Weibo.Menurut pendapat saya, mungkin gambar terbaik dari demonstran FC-31 kedua no. 31003 dalam pemanasan ulang penuh. (Gambar melalui 云 上 铁 翼 /https://t.co/T0p5UkMwVs) pic.twitter.com/YRtIK7AqAO - @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 6 September 2020Kapal induk Type 003 Angkatan Laut PLA, kapal induk ketiganya tetapi pertama dengan dek penerbangan yang datar dan ketapel pesawat mengikuti model Amerika, diharapkan akan diluncurkan pada tahun depan atau lebih.Foto terbaru dari galangan kapal Shanghai tempat ia dibangun menunjukkan bahwa hanggar interiornya hampir selesai dan pemasangan dek penerbangan dapat segera menyusul.Pesawat lain juga sedang dalam pengembangan dengan kapal induk baru, seperti pesawat peringatan dini udara KJ-600. Namun, Shenyang juga mencatat dalam postingan WeChat-nya bahwa ia mulai mengerjakan "pesawat generasi berikutnya", yang meneliti teknologi seperti adaptasi termal dan integrasi struktur dan fungsi.Dalam konteks ini, ungkapan seperti itu kemungkinan besar merujuk pada apa yang disebut sebagai pejuang generasi keenam di Barat.Konsepnya kabur karena tidak ada pesawat seperti itu yang diakui keberadaannya, tetapi kemungkinan besar akan sangat terintegrasi dengan komputer, termasuk memungkinkan penerbangan berawak opsional, kemungkinan akan membawa senjata energi terarah seperti laser, dan tentu saja akan menjadi lebih siluman dari jet sekarang.[IT/r]