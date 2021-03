Mantan Kepala Intelijen IDF Khawatir dengan Penyertaan Intel Sharing dalam Pakta Iran-China

Israel Defense Forces cyberdefence troops

IslamTimes - Zionis Israel memiliki alasan untuk prihatin dengan perjanjian kerja sama strategis yang ditandatangani oleh Iran dan China, terutama bagian tentang kerja sama militer, jenderal Angkatan Udara Zionis Israel (purnawirawan) dan mantan kepala Direktorat Intelijen Militer Angkatan Pertahanan Israel Amos Yadlin mengatakan.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menandai 25 tahun Perjanjian Kemitraan Strategis Iran-China yang ditandatangani pada hari Sabtu (27/3) sebagai pakta "bersejarah" yang memberikan "peta jalan strategis" untuk hubungan antara kedua negara.Rincian yang dipublikasikan tentang perjanjian itu telah dibatasi, yang mengarah ke spekulasi yang mengkhawatirkan di Washington dan di tempat lain."Salah satu klausul paling mengkhawatirkan dalam perjanjian antara Iran dan China adalah pembagian intelijen," Yadlin, yang sekarang mengepalai lembaga think tank Institut Studi Keamanan Nasional yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan kepada Ynet News, Senin (29/3).Mantan komandan itu mengatakan kerja sama intelijen, bersama dengan latihan militer bersama dan penelitian dan pengembangan militer, bermasalah bagi Tel Aviv, terutama karena Beijing terus mendukung Tehran secara diplomatis dalam perselisihan terkait Rencana Tindakan Komprehensif Gabungan nuklir dengan Washington.“Di satu sisi, China menentang Iran memiliki bom nuklir, tetapi di sisi lain, itu tidak membantu menghentikannya. Iran, juga, membutuhkan perlindungan politik di mana China akan menghentikan Amerika Serikat untuk menekannya.China memahami bahwa pemerintahan Biden bukanlah pemerintahan Trump dan bisa jauh lebih agresif,” kata Yadlin.Pernyataan bersama oleh Iran dan China tentang perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif tidak menjelaskan secara rinci tentang pembagian intelijen dalam "peta jalan" 20 poinnya untuk pengembangan dan pendalaman hubungan Iran-China.Di bidang pertahanan, pasal 16 komunike, yang telah diterbitkan di situs web resmi Presiden Hassan Rouhani, menyatakan bahwa: “Kedua belah pihak memandang peningkatan komunikasi dan pertukaran antara Angkatan Bersenjata dan Kementerian Pertahanan mereka sebagai kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan dan akan meningkatkan pertukaran delegasi, konsultasi dan koordinasi di berbagai tingkat dan akan meningkatkan tingkat Angkatan Bersenjata kedua negara melalui mekanisme kerjasama di bidang pelatihan sumber daya manusia, pemberantasan terorisme dan pertukaran informasi, serta peralatan dan teknologi. ”Sebelumnya pada hari Senin, menyusul beberapa kebingungan mengenai apakah perjanjian tersebut mencakup komitmen investasi utama China, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengklarifikasi bahwa pakta tersebut "berfokus pada memanfaatkan potensi dalam kerja sama ekonomi dan budaya dan memetakan jalan untuk kerja sama jangka panjang," menambahkan bahwa itu tidak termasuk "jumlah, kontrak dan tujuan tertentu atau menargetkan pihak ketiga mana pun".Media arus utama AS telah mencap perjanjian kerja sama itu sebagai tantangan langsung bagi Amerika Serikat atau bahkan Presiden Joe Biden secara pribadi, dan menyarankan bahwa pakta tersebut akan memperkecil kemungkinan bagi Iran untuk datang ke meja perundingan ulang perjanjian nuklir di tengah tekanan sanksi AS yang terus berlanjut. .Optimisme hati-hati para pejabat Iran tentang pemilihan Biden pada November telah memburuk dalam beberapa bulan sejak pelantikannya, dengan Washington mengatakan pihaknya tidak akan menghapus sanksi kecuali Tehran secara dramatis mengurangi kegiatan pengayaan uraniumnya terlebih dahulu.Iran bersikeras bahwa karena pihak AS adalah pihak yang membatalkan perjanjian nuklir, terserah Washington untuk menunjukkan niat baik dan mencabut sanksi sebelum Tehran dapat kembali ke komitmennya.Zionis Israel berhasil melobi pemerintahan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018, dan telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir Iran yang bersenjata nuklir.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir dengan menunjukkan bahwa Iran berada di ambang memperoleh nuklir pertamanya, baik dalam "beberapa minggu" atau "beberapa bulan" lagi.Tehran membantah bahwa mereka memiliki niat ke arah itu, dengan dekrit agama dari pemimpin tertinggi Republik Islam yang melarang pengejaran senjata nuklir.[IT/r]