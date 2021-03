Iran Akan Menghentikan Pengayaan 20% Hanya Jika Larangan AS Dicabut

IslamTimes- "Pengayaan 20 persen uranium sejalan dengan Paragraf 36 JCPOA dan akan dihentikan hanya jika AS mencabut semua sanksi," kata seorang pejabat senior Iran kepada Iranian Press TV yang dikelola pemerintah, Senin.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa Teheran tidak akan menghentikan pengayaan uranium 20 persen sebelum sanksi AS dicabut."Pengayaan 20 persen uranium sejalan dengan Paragraf 36 JCPOA dan akan dihentikan hanya jika AS mencabut semua sanksi," kata seorang pejabat senior Iran kepada Iranian Press TV yang dikelola pemerintah, Senin.Pejabat Iran itu mengatakan negara itu tidak akan menghentikan aktivitas nuklirnya saat ini sebelum pencabutan semua sanksi."Pemerintahan Biden kehilangan waktu, dan jika gagal untuk segera mencabut sanksi, Iran akan mengambil langkah selanjutnya, yang akan menjadi pengurangan lebih lanjut dari komitmen JCPOA," pejabat itu menambahkan.Pejabat Iran membuat pernyataan tersebut sebagai reaksi terhadap laporan Politico yang mengklaim AS akan mengakhiri kebuntuan atas kesepakatan nuklir 2015 dengan proposal baru.Pejabat pemerintahan Biden, mengingat kalender yang semakin tidak menguntungkan, berencana untuk mengajukan proposal baru untuk memulai pembicaraan secepatnya minggu ini, dua orang yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Politico.Menanggapi laporan tersebut, Misi Permanen Republik Islam untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali bahwa tidak ada proposal yang diperlukan bagi AS untuk bergabung kembali dengan JCPOA. “Ini hanya membutuhkan keputusan politik…”(IT/TGM)