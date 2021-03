Tidak Ada Proposal Yang Dibutuhkan AS Untuk Bergabung Kembali Dengan JCPOA

IslamTimes- "Iran berhubungan dengan peserta yang tersisa di JCPOA tentang berbagai masalah," kata Misi Permanen Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di akun Twitter resminya.

Misi Permanen Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa AS kembali ke JCPOA membutuhkan keputusan politik untuk sepenuhnya dan segera melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut."Iran berhubungan dengan peserta yang tersisa di JCPOA tentang berbagai masalah," kata Misi Permanen Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di akun Twitter resminya.Tweet itu melanjutkan, "Tidak ada proposal yang diperlukan bagi AS untuk bergabung kembali dengan JCPOA. Ini hanya membutuhkan keputusan politik oleh AS untuk sepenuhnya dan segera melaksanakan semua kewajibannya di bawah kesepakatan dan mematuhi UNSCR 2231."Pemerintahan AS yang baru melanjutkan Kampanye Tekanan Maksimum era Trump terhadap negara Iran yang melanggar JCPOA meskipun ada janji awal untuk kembali ke kesepakatan tanpa prasyarat apa pun.(IT/TGM)