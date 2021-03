Inisiatif AS Jauh Dari Realita Dan Prospek Perdamaian

IslamTimes- "Apa yang disajikan Utusan Khusus AS untuk Yaman Tim Lenderking, melalui mediasi Kesultanan Oman, masih jauh dari mencapai tingkat yang diinginkan dan realistis," kata Mohammed Ali al-Houthi dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi Rusia RT Arab di Senin.

Seorang anggota berpangkat tinggi Dewan Politik Tertinggi Yaman telah menolak apa yang disebut inisiatif perdamaian yang disajikan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di negara itu, mengatakan rencana tersebut tidak menguntungkan karena gagal untuk memasukkan tuntutan negara Yaman."Apa yang disajikan Utusan Khusus AS untuk Yaman Tim Lenderking, melalui mediasi Kesultanan Oman, masih jauh dari mencapai tingkat yang diinginkan dan realistis," kata Mohammed Ali al-Houthi dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi Rusia RT Arab di Senin.Dia menambahkan bahwa Washington masih jauh dari prospek perdamaian, dan rencana gencatan senjata AS terbaru masih merupakan proposal belaka dan teksnya yang belum diproduksi.Pada 12 Maret, utusan khusus AS untuk Yaman mengatakan setelah perjalanan tiga minggu ke wilayah itu bahwa "rencana yang baik" untuk gencatan senjata nasional di Yaman telah dibuat dalam "beberapa hari."Tim Lenderking mengatakan Washington sedang mencari tanggapan gerakan Houthi terhadap rencana perdamaiannya, tetapi mengklaim bahwa Ansarullah tampaknya tidak tertarik dengan gencatan senjata saat ini, dan seharusnya memprioritaskan kampanye militer untuk merebut provinsi pusat strategis Ma'rib.(IT/TGM)