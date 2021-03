Blinken Menuduh China Mencoba Meremehkan Tatanan Dunia yang Didominasi AS

Antony Blinken, Secretary of State at the State Department.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Biden telah memilih China sebagai "ujian geopolitik terbesar" untuk keunggulan AS di abad ke-21, dan telah memperluas tekanan militer, ekonomi dan sanksi terhadap negara Asia selama dua bulan pertama menjabat.

Republik Rakyat China menanggapi dengan menopang kemitraan regional dan hubungan dengan mitra dagangnya.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh China mencoba merusak tatanan dunia yang dipimpin AS, dan gagal "bermain sesuai aturan" yang ditetapkan pada periode pasca-Perang Dunia II.“Hubungan kami dengan Beijing, seperti banyak sekutu kami, masih kompetitif dalam beberapa kasus, kolaboratif dalam kasus lain, dan masih antagonis dalam kasus lain.Namun, ada kesamaan denominator, yaitu perlunya menghadapi China dari posisi yang kuat, yang dimulai dengan aliansi yang kuat, koordinasi dan kerja sama,” kata Blinken, berbicara kepada surat kabar Italia La Stampa dalam wawancara yang diterbitkan Selasa (30/3) terbang ke Eropa minggu lalu untuk bertemu dengan NATO dan para pemimpin Uni Eropa, berjanji bahwa AS tidak akan memaksa sekutu untuk "memilih" antara Washington dan Beijing, dan menyarankan bahwa tujuan Amerika adalah "tidak menahan China atau menahannya", tetapi "melestarikan tatanan internasional berbasis aturan, di mana kita semua telah berinvestasi begitu banyak selama 75 tahun terakhir, dan yang telah melayani kepentingan dan nilai-nilai kita dengan baik ”."Ketika seseorang menantang sistem ini, baik itu China atau orang lain - ketika mereka tidak bermain atau menghormati aturan, atau mencoba merusak komitmen yang dibuat oleh orang lain, kita semua memiliki alasan untuk menolak," kata Blinken, menuduh Beijing "merusak perintah ini, melanggar hak asasi manusia dan komitmen lainnya”.AS dan China mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Anchorage, Alaska awal bulan ini, dengan pembicaraan berakhir dengan saling tuduh setelah Sekretaris Blinken dan pejabat lainnya menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi di Xinjiang dan Hong Kong, niat agresif terhadap Taiwan, serangan dunia maya dan "Paksaan ekonomi" dari sekutu AS.Pejabat China menanggapi dengan menuduh Washington mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di halaman belakang rumahnya sendiri, dan mencoba menggunakan kekuatan militer untuk memaksa negara lain.[IT/r]