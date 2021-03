Zarif Iran Menggali Tweet Lama Biden, Saat Masalah Nuklir Tumbuh

Joe Biden- US President.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah menggali tweet lama Biden dan menggunakannya untuk menyerang sikap keras kepala pemerintahannya saat kembali ke JCPOA.

Selama dua bulan terakhir, harapan Tehran bahwa Presiden Joe Biden akan menepati janji kampanyenya dan bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) telah layu, dengan Iran menjelaskan bahwa mereka tidak akan mengurangi aktivitas pengayaan uraniumnya sampai Washington membatalkan sanksinya."Sungguh ironis bahwa Departemen Luar Negeri sekarang meminta Iran untuk mematuhi kesepakatan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump," tulis Zarif, mengutip kutipan dari tweet oleh calon presiden Joe Biden dari Juni 2019."Sungguh ironis bahwa Departemen Luar Negeri sekarang meminta Iran untuk mematuhi kesepakatan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump." @ POTUS, 2019Admin Anda mengikuti jejak Trump saat mencoba menggunakan sanksi yang melanggar hukum sebagai "pengaruh". Kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Waktunya menendang yang satu ini. pic.twitter.com/PIhN1YwT3e - Javad Zarif (@JZarif) 30 Maret 2021"Pemerintahan Anda mengikuti jejak Trump saat mencoba menggunakan sanksi yang melanggar hukum sebagai 'pengaruh'. Kebiasaan buruk akan sulit hilang. Saatnya menendang yang satu ini," saran menteri luar negeri, mendorong presiden AS untuk menghidupkan retorikanya sendiri.Komentar Zarif dipertegas dengan keputusannya untuk mengubah foto profilnya menjadi karikatur kocak tentang dirinya.Diplomat tersebut mengindikasikan di halaman Instagram-nya bahwa dia berencana untuk menggunakan karikatur yang dibuat selama tujuh setengah tahun masa jabatannya sebagai menteri luar negeri selama sisa masa jabatannya, yang diharapkan selesai pada bulan Juni setelah pemilihan presiden.Tidak, akun media sosial #Iran FM Zarif belum diretas. Dia mengatakan di Instagram hari ini bahwa dia bermaksud menggunakan berbagai karikatur dirinya sejak tahun 2012 sebagai gambar profil di Twitter dan Instagram hingga dia meninggalkan kantor akhir tahun ini. pic.twitter.com/IlslwJii1F - Kian Sharifi (@Kian Sharifi) 30 Maret 2021Harapan Iran untuk perubahan besar dalam kebijakan AS setelah transisi dari pemerintahan Trump yang secara terbuka bermusuhan ke tim Joe Biden telah layu seiring waktu, dengan presiden Demokrat memilih untuk terus menekan Tehran menggunakan sanksi Trump untuk mencoba membuat negara itu secara dramatis mengurangi tingkat pengayaan uraniumnya..Para pejabat Iran telah menekankan berulang kali bahwa Republik Islam tidak akan mengalah pada pengayaan sampai AS mencabut sanksi ilegalnya.Selama akhir pekan, sejumlah besar media AS memperingatkan bahwa perjanjian kerja sama strategis Iran-China yang dicapai Sabtu mungkin telah sangat merusak pengaruh sanksi AS, dengan kontrak antara Republik Islam dan Republik Rakyat diharapkan secara dramatis mengurangi dampak pembatasan AS terhadap ekonomi Iran.. [IT/r]