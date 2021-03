Ketua Angkatan Bersenjata DPR: AS Meninggalkan Afghanistan sebelum Tenggat 1 Mei 'Berbahaya'

US troops leaving Afghanistan.jpg

IslamTimes - Mencoba untuk menjaga tenggat waktu 1 Mei mantan Presiden Donald Trump untuk penarikan total militer AS dari Afghanistan tidak realistis dan berbahaya, kata Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR Adam Smith pada diskusi panel virtual.

Pekan lalu, Presiden Joe Biden mengatakan tidak mungkin AS akan memenuhi tenggat waktu pakta Doha karena "alasan taktis".Sementara itu, Taliban mengancam akan menembak siapa pun orang Amerika yang berada di Afghanistan setelah 1 Mei."Sudah waktunya untuk keluar dari Afghanistan [tetapi] mengeluarkan mereka dalam tiga setengah minggu tidak realistis. Ini juga sangat berbahaya," kata Smith pada hari Selasa (30/3).Bukan tugas Amerika Serikat untuk menggunakan militer AS untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di negara yang tidak memilikinya dan pemerintah AS harus keluar dari urusan melakukan "tugas bodoh" seperti itu, Smith, seorang Demokrat."Jika Taliban mengambil alih [di Afghanistan], kami tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Kami dapat menjaga jalan buntu tetapi kami tidak dapat menghentikan Taliban dari memiliki tingkat pengaruh di negara itu. Ada biaya yang luar biasa dan risiko yang luar biasa bila kami bertahan," lanjut Smith.Ancaman transnasional nyata yang dihadapi Amerika Serikat saat ini lebih mungkin datang dari Suriah, dari seluruh Timur Tengah dan dari Afrika daripada dari Afghanistan, kata Smith.[IT/r]