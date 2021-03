Rouhani: AS Dapat Mencabut Sanksi Iran Dalam 1 Jam Jika Ada Kemauan

IslamTimes- “Amerika berbohong ketika mereka mengatakan kembali pada komitmen mereka dan pencabutan sanksi akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan ... Itu bisa dilakukan dengan satu keputusan dan dalam satu jam. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk melakukannya, dan jika ada penyelesaian yang serius, AS dapat kembali ke semua kewajibannya dalam satu hari, dan kami juga dapat kembali ke semua komitmen kami, "katanya dalam rapat kabinet di Teheran. Rabu.

Presiden Hassan Rouhani telah menepis klaim AS sebagai "kebohongan" bahwa perlu beberapa bulan untuk mencabut sanksi anti-Iran dan kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015 karena hal-hal itu dapat terjadi melalui "satu keputusan dan dalam satu jam."“Amerika berbohong ketika mereka mengatakan kembali pada komitmen mereka dan pencabutan sanksi akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan ... Itu bisa dilakukan dengan satu keputusan dan dalam satu jam. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk melakukannya, dan jika ada penyelesaian yang serius, AS dapat kembali ke semua kewajibannya dalam satu hari, dan kami juga dapat kembali ke semua komitmen kami, "katanya dalam rapat kabinet di Teheran. Rabu.“Hanya slogan dan wawancara tidak akan berhasil,” kata Rouhani. “Amerika harus bertindak dan melakukan segala daya mereka” untuk memfasilitasi kebangkitan kesepakatan nuklir yang mereka tinggalkan pada tahun 2018 yang bertentangan dengan hukum internasional.Presiden Rouhani mengatakan Teheran telah menunggu pencabutan sanksi Washington sejak empat bulan lalu, ketika Parlemen mengadopsi undang-undang yang bermaksud untuk menangkal sanksi sepihak yang dikenakan pada Iran setelah penarikan dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). ).Kepala eksekutif juga mencatat bahwa pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump - yang merupakan pemerintah "paling kejam" dalam sejarah - memberlakukan sanksi tidak manusiawi terhadap bangsa Iran.Meskipun pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengubah pendekatannya, sejauh ini gagal mengambil tindakan apa pun untuk mencapai tujuan itu, kata Rouhani.(IT/TGM)