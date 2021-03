Lavrov Mengatakan Rusia Mendukung Pemulihan Penuh Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes- Berbicara di Konferensi Timur Tengah Klub Diskusi Valdai di Moskow pada hari Rabu, diplomat top Rusia menyerukan "pemulihan penuh" JCPOA, menekankan bahwa kesepakatan itu harus dipulihkan dalam bentuk awalnya seperti yang telah disetujui oleh PBB.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow mendukung pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015, yang dijuluki Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dalam bentuk awalnya yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB.Berbicara di Konferensi Timur Tengah Klub Diskusi Valdai di Moskow pada hari Rabu, diplomat top Rusia menyerukan "pemulihan penuh" JCPOA, menekankan bahwa kesepakatan itu harus dipulihkan dalam bentuk awalnya seperti yang telah disetujui oleh PBB."Kami telah mengusulkan peta jalan informal, membayangkan Iran dan Amerika Serikat secara bertahap kembali secara bertahap untuk melaksanakan kewajiban mereka. Rekan Prancis membantu kami merumuskan langkah-langkah, terutama langkah pertama, yang harus meluncurkan proses pemulihan penuh JCPOA," jelasnya.Pernyataan itu muncul setelah sebuah laporan oleh situs berita Amerika Politico, yang mengklaim AS akan mengakhiri kebuntuan atas kesepakatan nuklir dengan proposal baru.Proposal tersebut akan meminta Iran untuk menghentikan beberapa kegiatan nuklirnya, seperti pekerjaan pada sentrifugal canggih dan pengayaan uranium hingga kemurnian 20 persen, dengan imbalan beberapa keringanan dari sanksi ekonomi AS, kata satu orang yang mengetahui situasi tersebut, yang menekankan bahwa detailnya masih dikerjakan.Menanggapi laporan tersebut, Misi Permanen Republik Islam untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali bahwa tidak ada proposal yang diperlukan bagi AS untuk bergabung kembali dengan JCPOA.(IT/TGM)