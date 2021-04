Sayyid Nasrallah Kepada Saudi: Jangan Buang Waktu Anda, Yaman Menang… AS Melemah

Sayyed Hassasn Nasrallah, honor late Sheikh Ahmad Zein..jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Yang Mulia Sayyid Hassasn Nasrallah menyampaikan pidato pada hari Rabu (31/3) pada upacara peringatan yang diadakan oleh Asosiasi Cendekiawan Muslim untuk menghormati almarhum Ketua Dewan Pembina, hakim Sheikh Ahmad Zein.

Saat dia menyampaikan belasungkawa Hizbullah atas kematian Syekh yang agung, pejuang perlawanan yang terkasih, ayah dan guru Sheikh Ahmad Zein, beliau memuji "Sheikh Zein sebagai model iman, religiusitas, pengetahuan, dan ketulusan yang luhur.""Sheikh Ahmad Zein menyerupai model etika, kerendahan hati, transparansi, kelembutan, keramahan, cinta dan kebaikan," tambah Sayyid Nasrallah, mencatat bahwa "Sheikh Ahmad Zein adalah model perlawanan revolusioner yang jelas dalam pendirian, visi, dan keberanian."Secara paralel, pemimpin perlawanan itu menggarisbawahi bahwa "Sheikh Ahmad Zein stabil dan kokoh di jalur persatuan dan perlawanan [Muslim]." “Tidak seperti Syekh Ahmad Zein, sikap orang lain berubah karena keputusasaan pribadi, Petrodolar dan otoritas,” dia menegaskan, memuji “Syekh Ahmad Zein, yang berjalan di jalur intelektual, hukum, dan dasar agama di mana dia tetap teguh.”Menurut Sayyid Nasrallah, “Sheikh Ahmed menempatkan di hadapannya konstanta Palestina, rakyatnya, Al-Quds dan tanah yang diduduki mulai dari laut hingga sungai. Dia mengambil sendiri penyebab menghadapi skema 'Zionis Israel-Amerika akan mendominasi wilayah. "“Sheikh Ahmed, dari awal sampai akhir, bersama Palestina dan menentang likuidasi perjuangannya dan dengan semua orang yang mendukungnya,”Sayyid Hasan menyoroti, mengingat bahwa “Sheikh Ahmad Zein berdiri sejak awal dengan revolusi di Iran, karena mendukung Palestina. " Selain itu, Sayyid Nasrallah melanjutkan dengan mengatakan: “Sheikh Zein mendukung dan mendukung semua pejuang dan ulama perlawanan. Dia menawarkan semua yang dia bisa untuk kepentingan perlawanan."Dia lebih lanjut berkata bahwa "Situasi paling sulit bagi Sheikh Ahmed Zein adalah di Suriah, dan dia menanggung banyak hal untuk pendirian itu."“Alasan terpenting di balik penargetan Suriah adalah karena Palestina dan perlawanan, yang telah disadari oleh Sheikh Zein,” kata Sayyid Nasrullah, mengingatkan bahwa “Sheikh Zein menolak praktik rezim di Bahrain dan perang di Yaman terlepas dari semua tekanan, dan dia adalah salah satu ulama yang mengungkap pemalsuan dan menyesatkan tentang pembicaraan yang disebut perang sektarian di Yaman. "Sayyid Nasrallah juga mengisyaratkan bahwa “Tingkat paling sulit dari kehidupan politik Sheikh Zein dan para ulama perlawanan adalah dalam dekade ini. Baru-baru ini, sikap yang dibuat oleh Sheikh Zein dan cendekiawan lainnya sangat penting. ”Selain itu, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa “Pada tahap terakhir, posisi Syekh Zein dan ulama lainnya memiliki makna yang besar. Salah satu masalah paling berbahaya dan sulit adalah mereka yang mencoba mengubah pertempuran menjadi perang sektarian. "Sementara itu, Sayyid Nasrallah memuji peran bersejarah dari banyak ulama yang mengubur divisi sektarian yang telah lama dicari oleh negara-negara yang bersekongkol, mencatat bahwa apa yang terjadi di banyak negara dimaksudkan untuk diubah menjadi perselisihan Sunni-Syiah seperti di Suriah, Yaman, Irak, dll. ..“Mereka yang memecah perselisihan dalam perang ini adalah elit Sunni yang luar biasa dan terhormat,” jelasnya. Di tingkat lain, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa "Ada perang politik dan media baru melawan orang-orang Yaman yang tertindas dengan menunjukkan bahwa Arab Saudi ingin mengakhiri perang sementara Ansarullah menolak ini."“Apa yang diusulkan untuk Yaman bukanlah akhir dari perang. Ini hanya gencatan senjata sementara semua bentuk perang lainnya terus berlanjut seperti pemblokiran bandara, pelabuhan, dan perbatasan, "dia menekankan, mencatat bahwa "Apa yang diusulkan untuk Yaman adalah tipuan besar bahwa baik Sayyed Abdul Malik Al-Houthi maupun Ansarullah gerakan atau ulama Yaman akan tertipu, bahkan anak-anak Yaman tidak akan menerima ini."Selain itu, Sayyid Nasrallah memuji "Rakyat Yaman yang hebat dalam politik seperti dalam perlawanan."Dia lebih lanjut menasihati Saudi dan Amerika untuk tidak membuang waktu setelah mereka mengetahui orang Yaman tidak dapat ditipu."Menghentikan tembakan tanpa menghentikan pengepungan itu menyesatkan dan mencerminkan keinginan untuk mencapai apa yang tidak dapat mereka cetak di bidang militer."Kepada Saudi, Sayyid Nasrallah mengirim pesan yang berbunyi: “Jangan buang waktu karena permainan Anda tidak akan menipu orang Yaman. Hentikan perang dan akhiri blokade. "Di sisi Palestina, Sayyid Hasan Nasrullah memandang bahwa "ketabahan Palestina adalah alasan di balik kegagalan 'kesepakatan abad ini', terutama hilangnya peredaran.""Poros perlawanan melewati dan melintasi tahap terburuk dan paling berbahaya dalam sejarahnya, dan terus menghadapi ancaman dengan kerja keras dan akumulasi kemampuan," tegas Sayyid Nasrallah, menggarisbawahi bahwa "Iran tidak akan memberikan hari ini apa yang tidak dilakukannya,' memberi selama tahap sanksi paling keras dan ancaman harian dengan perang. "Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa "Iran berada di ambang mengatasi blokade dan sanksi, dan telah membuktikan kekuatan dan kemampuannya."“Admin Biden berusaha untuk tidak membiarkan Iran menjadi bagian dari aliansi yang mencakup Rusia dan China. Namun, apa yang tidak ditawarkan Iran di tengah sanksi paling keras dan ancaman perang harian tidak akan ditawarkannya sekarang. Itu sedang dalam perjalanan untuk mengatasi blokade dan sanksi. Itu [Iran] membuktikan kekuatan. "Di tingkat lain, Sayyid Nasrallah meramalkan bahwa "AS bergerak menurun, sementara sumbu resistensi bergerak dalam perkembangan ke atas."Kepada orang Lebanon, Sayyid Nasrullah mengirimkan nasehat berikut: “Mari kita tidak menunggu Amerika, dunia, dan perkembangan. Mari kita atur dialog internal dan regional untuk menyelesaikan masalah kita. ”“Sekutu Amerika harus tahu bahwa prioritas pemerintahan AS saat ini tidak lagi berada di wilayah kami, dan bahwa AS sedang tenggelam,” katanya, memperingatkan bahwa “Setiap orang harus belajar bahwa Lebanon telah menghabiskan waktunya. Dan sekarang kita harus mencapai solusi."[IT/r]