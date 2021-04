Pencabutan Sanksi AS Merupakan Langkah Awal Dalam Menghidupkan Kembali JCPOA

IslamTimes- Perwakilan China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Iran bertemu secara virtual pada hari Jumat untuk membahas prospek kemungkinan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA, yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan pencabutan sanksi AS adalah langkah pertama dalam menghidupkan kembali JCPOA, menekankan bahwa Iran akan menghentikan langkah-langkah kompensasi segera setelah sanksi dicabut dan diverifikasi.Perwakilan China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Iran bertemu secara virtual pada hari Jumat untuk membahas prospek kemungkinan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA, yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.Komisi Gabungan diketuai atas nama Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur Politik Layanan Tindakan Eksternal Eropa Enrique Mora.Para peserta membahas prospek kemungkinan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA dan bagaimana memastikan implementasi penuh dan efektif dari perjanjian tersebut oleh semua pihak.Berdasarkan keputusan para peserta rapat, disepakati bahwa Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Actions akan ditindaklanjuti secara langsung pada Selasa di Wina.Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang memimpin delegasi Iran dalam pertemuan tersebut memberikan penjelasan atas sikap berprinsip Republik Islam terhadap JCPOA, mengingat pencabutan sanksi AS sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.Tidak perlu ada negosiasi untuk mengembalikan Amerika Serikat ke meja JCPOA, dan jalur AS dalam hal ini cukup jelas, kata diplomat senior Iran itu.Sama seperti Amerika Serikat yang menarik diri dari perjanjian dan memberlakukan sanksi ilegal terhadap Iran, itu dapat kembali ke perjanjian dan mengakhiri pelanggaran, kata Araghchi.(IT/TGM)