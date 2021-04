Diplomat Rusia: Hubungan Rusia-AS Dalam 'Krisis Yang Dalam'

IslamTimes- Hubungan bilateral berada di tengah-tengah krisis yang dalam, yang tumbuh sebagian karena keengganan pemerintah AS Joe Biden untuk menyelesaikan masalah dengan Moskow, kata Antonov pada pertemuan bersama komite internasional dan pertahanan Dewan Federasi, Rusia. majelis tinggi parlemen, menurut Xinhua.

Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan dia tidak optimis tentang masa depan hubungan Rusia-AS karena hubungan tersebut sekarang berada dalam 'krisis yang dalam'.Hubungan bilateral berada di tengah-tengah krisis yang dalam, yang tumbuh sebagian karena keengganan pemerintah AS Joe Biden untuk menyelesaikan masalah dengan Moskow, kata Antonov pada pertemuan bersama komite internasional dan pertahanan Dewan Federasi, Rusia. majelis tinggi parlemen, menurut Xinhua.Washington menghancurkan dasar-dasar interaksi Rusia-AS karena pemerintahan yang sedang berkuasa terus "melepas sanksi dengan dalih palsu," katanya kepada anggota parlemen.Diplomat itu yakin bahwa Washington tidak akan mengubah pendiriannya secara substansial dan "pengendalian sistemik" Rusia akan tetap menjadi prioritas."Selama beberapa tahun, Rusia secara aktif berupaya meningkatkan hubungan bilateral, untuk menjalin dialog yang setara, saling menghormati, dan pragmatis ... Namun, kami belum berhasil mengubah arah hubungan Rusia-AS," kata Antonov.Pada saat yang sama, meski ada kontradiksi, Duta Besar masih mempertimbangkan kemungkinan untuk menentukan bidang kerja sama dengan Amerika Serikat.Hubungan Moskow-Washington mencapai titik terendah baru setelah laporan intelijen AS baru-baru ini menuduh Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2020 dengan tujuan untuk merugikan kampanye Joe Biden.Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Antonov untuk melakukan konsultasi tingkat tinggi di Moskow di tengah memburuknya Rusia-AS.(IT/TGM)